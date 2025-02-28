Drenthe'den yıllar sonra gelen itiraf: 'Mourinho bana söylemeye cesaret edemedi'

Yayınlanma: 28.02.2025 - 16:40

Güncelleme: 28.02.2025 - 16:40

Bir dönem Kayseri Erciyesspor'da da forma giyen Real Madrid'in eski futbolcusu Royston Drenthe, İspanyol kulübünden ayrılışı ve o zamanki teknik direktörü Jose Mourinho hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

2007-2010 yılları arasında LaLiga ekibinde oynayan Drenthe, saha içinde ve dışında yaşadığı sorunlar nedeniyle kendisi için öngörülen potansiyele ulaşamadı ve 2023'te Hollanda 4. Lig takımı Kozakken Boys'ta kariyerini noktaladı

The Wild Project adlı podcaste röportaj veren Hollandalı sol bek, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Beşiktaş'ın eski yıldızları Guti ve Pepe'nin de aralarında bulunduğu birçok isim hakkında konuştu.

Madrid'e gitmeye karar verdiği dönemde Beckham, "Fenomen" Ronaldo ve Zidane gibi bir futbolcu olmak istediğini söyleyen 37 yaşındaki eski yıldız, "Hollanda'da sadece Real Madrid'de oynadığım için bana efsane diyorlar" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'de ayrılışına değinen Hollandalı sol bek, sezon öncesi kampında her şeyin yolunda gittiğini belirterek "Mourinho bana, 'Böyle çalışırsan endişelenmene gerek kalmaz' demişti" diye konuştu.

Daha sonra her şeyin değiştiğini vurgulayan Drenthe, "Kampın son üç gününde Sportif Direktör Jorge Valdano geldi ve bana gitmemin daha iyi olacağını söyledi. Sorun teknik direktörde değildi, Valdano'daydı. Mourinho bana bunu söylemeye cesaret edemedi. Bana konuyla hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi. O dönem hüzünle sona erdi ama güzel anılarım var çünkü çok şey öğrendim" dedi.

Gece hayatına ve eğlenceye düşkünlüğüyle bilinen futbolcu bu konuda ise çarpıcı itiraflarda bulundu. Kendisini özellikle Guti'nin gece dışarıya davet ettiğini söyleyen Hollandalı futbolcu "Bu haftalar çok önemli, dışarı çıkıp partileyemem diye düşünme kapasitesine sahip değildim ve Guti beni davet ettiğinde onu reddedemezdim" diye konuştu.

Bazen bir partiden hemen sonra antrenmana gittiğini itiraf eden Drenthe, "O kadar sarhoş oluyordum ki, dayanmakta zorluk çekiyordum. Doğrudur. Bazen zombi gibi görünüyordum ve antrenörün fark etmemesi için saklanmak zorunda kalıyordum" ifadelerini kullandı.

Bazen de sabahın erken saatlerine kadar konsol oyunu oynayarak vakit geçirdiklerini vurgulayan eski futbolcu, "Call of Duty'nin en bağımlıları Pepe ve Marcelo'ydu. Hatta gece geç saatlere kadar oynadıkları için birlikte bile uyuyorlardı" dedi.

Gonzalo Higuain için "Tam bir parti canavarıydı" diyen Royston Drenthe "Bana hep gelip gitmeyeceğimi sorardı. Guti de geliyordu. Cristiano Ronaldo ise farklıydı, o hiç gelmezdi" itirafında bulundu.