Mourinho'nun 4 maçlık cezası dünya basınında! 'Galatasaray ile yaşanan anlaşmazlık sonrası...'

Yayınlanma: 28.02.2025 - 14:20

Güncelleme: 28.02.2025 - 14:20

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadelede 90 dakika sonunda kazanan çıkmadı.

Derbinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edldi. TFF'den dün yapılan açıklamada Okan Buruk'a 1 maç, Jose Mourinho'ya ise 4 maçlık ceza verildiği belirtildi. Jose Mourinho'nun aldığı bu ceza dünya basınında geniş yer buldu.

Sky Sports News cezaya ilişkin, "Galatasaray'la yaşanan anlaşmazlık sonrası Jose Mourinho'ya 4 maç men ve para cezası verildi. Fenerbahçe, cezaya itiraz edecek" ifadelerine yer verdi.

Athletic'te yer alan haberde Mourinho'ya verilen ceza için, "Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı yorumlar nedeniyle Jose Mourinho'ya 4 maç ceza verildi. Fenerbahçe, hukuki yolları araştırıyor" denildi.

Jose Mourinho'ya verilen ceza için BBC, "Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, pazartesi günü Galatasaray ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle 4 maç men ve para cezasına çarptırıldı. Maçın hakemi yabancıydı ancak 4. hakem Türk'tü. Mourinho, maç sonu düzenlediği basın toplantısında Türk hakemlerine yönelik eleştirilerini bir kez daha yineledi" ifadelerini kullandı.

Marca ise cezayı "Mourinho'nun 'Maymun gibi zıpladılar' sözlerine ceza" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

ESPN, Jose Mourinho ve cezayla ilgili, "Galatasaray'a yönelik açıklamaları nedeniyle Jose Mourinho'ya 4 maç ceza verildi" ifadelerine yer verdi.

Le Figaro'nun haberinde, "Jose Mourinho, fırtınalı derbinin ardından 4 maç ceza aldı" denildi.

A Bola ise cezaya ilişkin haberinde, "Tartışmalı ifade Jose Mourinho'ya ağır ceza getirdi" ifadelerini kullandı.

La Gazetta della Sport'taki haberde, "Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından çıkan fırtına ve açıklamalar nedeniyle Jose Mourinho'ya 4 maç ceza" denildi.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Karşılaşmanın ardından Jose Mourinho, "Eğer Türk hakem olsaydı Yusuf maçın başında kart görürdü ve benim onu oyundan çıkarmam gerekirdi. Hakem üst düzey bir maç çıkardı. Hakemin performansı bence üst düzeydi.. Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" ifadelerini kullanmıştı.