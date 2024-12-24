Dries Mertens'ten Galatasaray açıklaması: 'Orada mutluyum ama...'

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens katıldığı bir etkinlikte geleceği hakkında konuştu.

Dries Mertens'ten Galatasaray açıklaması: 'Orada mutluyum ama...'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2024 - 15:19

Galatasaray'ın deneyimli yıldızı Dries Mertens, gösterdiği performansla sarı-kırmızılıların en büyük kozlarından biri olmayı sürdürüyor.

Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan 37 yaşındaki futbolcu için önceki gün yeni mukavele iddiaları gündeme gelmişti.

GELECEĞİ HAKKINDA KONUŞTU

Lige verilen arada Belçika'ya giden Mertens burada katıldığı bir etkinlikte geleceğiyle ilgili soruya yanıt verdi.

Galatasaray'da devam edip etmeyeceği sorulan Mertens, "Göreceğiz, şu ana kadar her şey gerçekten iyi gidiyor ve orada mutluyum ama göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Mertens bu sezon Galatasaray formasıyla 25 maçta boy gösterdi. 37 yaşındaki yıldız bu karşılaşmalarda 5 gol ve 12 asistlik skor katkısı verdi.


Etiketler: #Dries Mertens #galatasaray #Sözleşme

İlgili Haberler

Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe damga vurdu!

Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe damga vurdu!
Kayserispor-Galatasaray maçı sonrası 1 taraftar tutuklandı

Kayserispor-Galatasaray maçı sonrası 1 taraftar tutuklandı
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Lyon'dan Georges Mikautadze kararı!

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Lyon'dan Georges Mikautadze kararı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler