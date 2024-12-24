Dries Mertens'ten Galatasaray açıklaması: 'Orada mutluyum ama...'
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens katıldığı bir etkinlikte geleceği hakkında konuştu.
Galatasaray'ın deneyimli yıldızı Dries Mertens, gösterdiği performansla sarı-kırmızılıların en büyük kozlarından biri olmayı sürdürüyor.
Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan 37 yaşındaki futbolcu için önceki gün yeni mukavele iddiaları gündeme gelmişti.
GELECEĞİ HAKKINDA KONUŞTU
Lige verilen arada Belçika'ya giden Mertens burada katıldığı bir etkinlikte geleceğiyle ilgili soruya yanıt verdi.
Galatasaray'da devam edip etmeyeceği sorulan Mertens, "Göreceğiz, şu ana kadar her şey gerçekten iyi gidiyor ve orada mutluyum ama göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Mertens bu sezon Galatasaray formasıyla 25 maçta boy gösterdi. 37 yaşındaki yıldız bu karşılaşmalarda 5 gol ve 12 asistlik skor katkısı verdi.
Etiketler: #Dries Mertens #galatasaray #Sözleşme
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