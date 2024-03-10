Galatasaraylı Dries Mertens'e sürpriz talip: 'Fırsat çıkarsa tereddüt etmeyiz'
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Belçikalı yıldız Dries Mertens, sezon sonu futbolu bırakacağını açıklamıştı. Yıldız futbolcunun eşi Katrin Kerkhofs'un akrabası olan Sam Kerkhofs ise Belçika 2. Amatör Lig'inde yer alan takımı Sporting Hasselt'te Dries Mertens'i görmek istediğini söyledi.
Galatasaray forması giyen ve daha önce yaptığı açıklamalarda sezon sonunda futbolu bırakacağını söyleyen Dries Mertens için sürpriz bir açıklama geldi.
Belçika 2. amatör lig ekiplerinden Sporting Hasselt'in başkanı Sam Kerkhofs, Belçikalı yıldız konusunda fırsat çıkması durumunda tereddüt yaşamayacaklarını söyledi.
"TEK SEÇENEK FUTBOLU BIRAKMASI"
Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs'un akrabası olan Sam Kerkhofs, açıklamasında, "Dries'i Belçika sahalarında tekrar oynarken göreceğimizi sanmıyorum ama bizim için bir fırsat çıkarsa tereddüt etmeyiz. Tek seçenek Dries'in futbolu bırakmaya karar vermesi, üç dört ay sonra sıkılmaya başlaması ve soyunma odasını özlemesi olabilir" dedi.
Mertens'in tüm oyuncularından daha fazla kazandığını aktaran Sam Kerkhofs, "Şu anda Dries, tüm oyuncularımızın bir yılda kazandığını bir günde kazanıyor. Bu yüzden tek olasılık futbolu bırakmaya karar vermesi ve sonra soyunma odasını özlemeye başlaması. O zaman bir fırsat doğabilir" ifadelerini kullandı.
MERTENS'İN PERFORMANSI
Galatasaray forması altında bu sezon 41 maçta süre bulan 36 yaşındaki Dries Mertens, 7 gol attı ve 10 asist yaptı.
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