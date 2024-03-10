Galatasaraylı Dries Mertens'e sürpriz talip: 'Fırsat çıkarsa tereddüt etmeyiz'

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Belçikalı yıldız Dries Mertens, sezon sonu futbolu bırakacağını açıklamıştı. Yıldız futbolcunun eşi Katrin Kerkhofs'un akrabası olan Sam Kerkhofs ise Belçika 2. Amatör Lig'inde yer alan takımı Sporting Hasselt'te Dries Mertens'i görmek istediğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 13:19
Galatasaraylı Dries Mertens'e sürpriz talip: 'Fırsat çıkarsa tereddüt etmeyiz'
Abone Ol google-news

Galatasaray forması giyen ve daha önce yaptığı açıklamalarda sezon sonunda futbolu bırakacağını söyleyen Dries Mertens için sürpriz bir açıklama geldi.

Belçika 2. amatör lig ekiplerinden Sporting Hasselt'in başkanı Sam Kerkhofs, Belçikalı yıldız konusunda fırsat çıkması durumunda tereddüt yaşamayacaklarını söyledi.

"TEK SEÇENEK FUTBOLU BIRAKMASI"

Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs'un akrabası olan Sam Kerkhofs, açıklamasında, "Dries'i Belçika sahalarında tekrar oynarken göreceğimizi sanmıyorum ama bizim için bir fırsat çıkarsa tereddüt etmeyiz. Tek seçenek Dries'in futbolu bırakmaya karar vermesi, üç dört ay sonra sıkılmaya başlaması ve soyunma odasını özlemesi olabilir" dedi.

Mertens'in tüm oyuncularından daha fazla kazandığını aktaran Sam Kerkhofs, "Şu anda Dries, tüm oyuncularımızın bir yılda kazandığını bir günde kazanıyor. Bu yüzden tek olasılık futbolu bırakmaya karar vermesi ve sonra soyunma odasını özlemeye başlaması. O zaman bir fırsat doğabilir" ifadelerini kullandı.

MERTENS'İN PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 41 maçta süre bulan 36 yaşındaki Dries Mertens, 7 gol attı ve 10 asist yaptı.


Sporting Hasselt haberleri Dries Mertens haberleri galatasaray haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray HDI Sigorta, Alanya Belediyespor'a mağlup

Galatasaray HDI Sigorta, Alanya Belediyespor'a mağlup
Menajeri İstanbul'a geldi: Galatasaray'da flaş Davinson Sanchez gelişmesi!

Menajeri İstanbul'a geldi: Galatasaray'da flaş Davinson Sanchez gelişmesi!
Galatasaray Ekmas, Darüşşafaka'ya evinde geçit vermedi!

Galatasaray Ekmas, Darüşşafaka'ya evinde geçit vermedi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Prof. Dr. Naci Görür, bu kez deprem 'beklemediği' yeri açıkladı! 2 faya dikkat çekti...

Prof. Dr. Naci Görür, bu kez deprem 'beklemediği' yeri açıkladı! 2 faya dikkat çekti...
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
Boca Juniors'tan flaş Torreira açıklaması: 'Boca forması giymek istiyor'

Boca Juniors'tan flaş Torreira açıklaması: 'Boca forması giymek istiyor'
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu
Tatlı tutkunlarının favorisi: Trileçe tarifi

Tatlı tutkunlarının favorisi: Trileçe tarifi
Survivor All Star’da Nagihan’ın gözyaşları! Sakatlık sonucu Acun Ilıcalı’dan yapılan açıklama…

Survivor All Star’da Nagihan’ın gözyaşları! Sakatlık sonucu Acun Ilıcalı’dan yapılan açıklama…
Cezaevindeki Dilan Polat'ın yeni hobisi ortaya çıktı

Cezaevindeki Dilan Polat'ın yeni hobisi ortaya çıktı
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Boğa burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Boğa burcu yorumu