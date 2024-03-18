Galatasaraylı Dries Mertens'ten parmak ısırtan performans!

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik katkıda bulunan Belçikalı yıldız Dries Mertens, Süper Lig'deki kariyerinin en üst seviyedeki dönemini yaşıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 11:59
Galatasaraylı Dries Mertens'ten parmak ısırtan performans!
Abone Ol google-news

Galatasaray'ın 37 yaşındaki Belçikalı oyuncusu Dries Mertens, sarı-kırmızılı ekipteki en formda sezonunu geçiriyor.

Önceki sezon tek kulvarda yarışan Galatasaray'da Dries Mertens, 29'u ilk 11 olmak üzere toplamda 33 karşılaşmada forma giydi.

Söz konusu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 4 asistlik katkı sağlayan tecrübeli oyuncu, bitime 8 hafta kala geçen seneki istatistiklerinin üzerine çıktı.

KASIMPAŞA'YI DA BOŞ GEÇMEDİ

Süper Lig'in 30'uncu haftasında alınan 4-3'lük Kasımpaşa galibiyetinde mücadelenin 27'nci dakikasında açılış golünü kaydeden Dries Mertens, bu sezon 8'nci kez fileleri havalandırmış oldu.

8 golün yanında 8 asistle oynayan Mertens, aynı zamanda bu gol ile Galatasaray kariyerindeki en golcü sezonunu da yaşamış oldu.

Sarı-kırmızılı formayla; 28'i Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası, 11'i UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2'si UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplamda 42 maçta forma giyen Belçikalı oyuncu, istikrarlı oyunuyla da Okan Buruk'un ilk 11'deki vazgeçilmez oyuncularından biri oldu.


Dries Mertens haberleri galatasaray haberleri süper lig haberleri kasımpaşa haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz paylaşımı: 'Kuvvetli: Gücü çok olan...'

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz paylaşımı: 'Kuvvetli: Gücü çok olan...'
Galatasaray'da seri 18 maça çıktı!

Galatasaray'da seri 18 maça çıktı!
Galatasaray'dan maç sonu paylaşımı: 'İnananların galibiyeti'

Galatasaray'dan maç sonu paylaşımı: 'İnananların galibiyeti'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Armağan Çağlayan'dan 'Mehmet Şimşek' paylaşımı: 'Sessiz ve derinden!'

Armağan Çağlayan'dan 'Mehmet Şimşek' paylaşımı: 'Sessiz ve derinden!'
Hande Yener’in annesi Yıldız Özyener hayatını kaybetti

Hande Yener’in annesi Yıldız Özyener hayatını kaybetti
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde tarihi maç: 224 sayı!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde tarihi maç: 224 sayı!
Yatırımcılar dikkat… Gram altın zirve tazeledi! 18 Mart 2024 Pazartesi altın fiyatları…

Yatırımcılar dikkat… Gram altın zirve tazeledi! 18 Mart 2024 Pazartesi altın fiyatları…
Ergani'de ekim başladı! Sofraların vazgeçilmezi: Nisan ayında hasat edilecek...

Ergani'de ekim başladı! Sofraların vazgeçilmezi: Nisan ayında hasat edilecek...
Meteoroloji’den 10 il için sarı kod uyarısı: 18 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji’den 10 il için sarı kod uyarısı: 18 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Tam güneş tutulması ne? Tam güneş tutulması zaman? Türkiye'den izlenecek mi?

Tam güneş tutulması ne? Tam güneş tutulması zaman? Türkiye'den izlenecek mi?
Borsa haftaya 0,18 yükselişle başladı

Borsa haftaya 0,18 yükselişle başladı