Dünya, Avrupa ve Türkiye rekorlarını kırdı... Kuzey Tunçelli, 2. kez Avrupa şampiyonu

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 1500 metre serbest finalinde 14:41.89’luk derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı ve Avrupa Gençler Şampiyonu oldu.

DHA
Yayınlanma: 04.07.2024 - 21:15
Dünya, Avrupa ve Türkiye rekorlarını kırdı... Kuzey Tunçelli, 2. kez Avrupa şampiyonu
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İki hafta önce Su Sporları Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Fenerbahçe sporcusu ve milli yüzücü Kuzey Tunçelli, başarılarına bir yenisi daha ekledi ve ikinci kez rekorlar kırarak Gençler Avrupa Şampiyonu oldu. 

Litvanya’nın Vilnius kentinin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 1500 metre serbest finalinde suya giren milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 14:41.89’luk derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı ve Dünya Gençler, Avrupa Gençler ve Türkiye rekorlarını kırarak ikinci kez Avrupa Gençler Şampiyonu oldu.

Kuzey, yarışı 15:04.04 derecesiyle ikinci sırada bitiren Alman Johannes Liebmann’a 22.15 saniye fark attı.

Rekortmen yüzücü, geçtiğimiz sene Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ın ev sahipliği yaptığı Avrupa Gençler Şampiyonası’nda 14:58.89’luk derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalyanın sahibi olmuştu.


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