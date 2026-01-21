Dünya devini duyurdular: Youssef En-Nesyri'ye sürpriz talip!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri'nin Napoli'nin ardından Juventus'un da listesinde olduğu iddia edildi.

Athletic'te yer alan habere göre; Juventus, Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta'nın transferinden vazgeçti.

İngiliz ekibinin Mateta için 40 milyon Euro talep ettiği, Juventus'un sözleşmesinin bitimine 1.5 yıl kalan Fransız golcü için bu bonservis bedelini yüksek bulduğu aktarıldı.

EN-NESYRI LİSTEDE

Juventus'un Mateta transferinden vazgeçtiği ve Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.

Crystal Palace'ın kulüpte yaşanan olayların ardından Mateta'yı kendi belirledikleri bonservis altına satmayı düşünmediğine dikkat çekildi.

Transfer döneminde adı farklı takımlarla anılan Youssef En-Nesyri'nin Napoli'yle anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu öne sürülmüştü.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 maça çıkan Youssef En-Nesyri, 8 gol ve 1 asist kaydetti. Sarı-lacivertli takıma 2024'te Sevilla'da transfer olan 28 yaşındaki santrfor, daha önce İspanya'da Leganes ve Malaga formalarını giymişti.

CRYSTAL PALACE'DA KRİZ

Crystal Palace'da teknik direktör Oliver Glasner, sözleşmesinin bitmesinin ardından sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

Glasner, takım kaptanı Marc Guehi'nin Manchester City'ye satılmasını eleştirirken transfer konusunda yalnız bırakıldıklarını söylemişti.

Deneyimli teknik direktör, yönetimden herhangi bir destek görmediklerini ve kadro oluşturma konusunda zorluklar yaşadıklarını ifade etmişti.