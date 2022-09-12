Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon İtalya
Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya, Polonya'yı 3-1 yenerek 24 yıl sonra ilk şampiyonluğunu elde etti.
2022 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nı, Polonya'yı 3-1 yenen İtalya kazandı.
Polonya'nın Katowice kentindeki Spodek Spor Salonu'nda oynanan finalde, ev sahibi ülkenin takımıyla ile İtalya karşılaştı.
İtalya, 22-25, 25-21, 25-18 ve 25-20'lik setlerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Böylece İtalya, 1998'den bu yana ilk, tarihindeki 4. dünya şampiyonluğuna ulaştı.
3'üncülük maçında ise Brezilya, Slovenya'yı 3-1 mağlup etti.
Video Haberler
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
- 3 katlı evi 6 günde soydular
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da AVM'de iki grup arasında silahlı kavga
- Erdoğan için harekete geçildi
- Meteoroloji'den Marmara için kritik uyarı, saat verdi
- Alparslan Türkeş'in kurmayından Kılıçdaroğlu’na destek
- 'Caner'i bugün kaybettik'
- Özkiraz'dan, Ahmet Hakan'a çok sert 'Tarkan' tepkisi
- Ümit Özdağ açıkladı!
- Yunus Akgün: 'Artık üstümüzden attık'
- Filenin Sultanları, hazırlık turnuvasına katılacak
- Cumhur İttifakı'na soğuk duş