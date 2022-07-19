19 Temmuz 2022 Salı, 12:49

Bugün Fenerbahçe taraftarı tarafından Dünya Fenerbahçeliler Günü olarak kutlanıyor. Peki, 'Dünya Fenerbahçeliler Günü' ne zaman? 'Dünya Fenerbahçeliler Günü nasıl ortaya çıktı?

'DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ' NE ZAMAN?

Dünya Fenerbahçeliler Günü' her yıl 19 Temmuz'da kutlanıyor. 2002 yılından beri Fenerbahçe taraftarı tarafından kutlanan gün, Fenerbahçe'nin kuruluş yılı olan 1907'yi oluşturduğu için 19 Temmuz tarihinde kutlanıyor.

Fenerbahçe Kulübü, camianın her yıl kutladığı Dünya Fenerbahçeliler Günü'ne ilişkin mesaj yayınladı.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda "Bugün, yarın ve her gün "İyi ki, İyi ki Fenerbahçe" sözlerinin altı çizildi.