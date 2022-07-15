Galatasaray'ın ilgilendiği Serge Aurier kimdir?

15 Temmuz 2022 Cuma, 18:08

24 Aralık 1992 yılında Ouragahio'da doğdu. Profesyonel futbol yaşamına 2009 yılında Lens takımında başladı. 2012 yılnda Ligue 1 ekiplerinden Toulouse takımına transfer oldu. 2013 yılında Lens takımında forma giymeye başladı. 23 Temmuz 2014 tarihinde Fransa kulüplerinden Paris Saint-Germain'e satın alma opsiyonlu kiralanmıştır.

29 Nisan 2015 tarihinde, PSG, 10 milyon euro karşılığında transfer etti. 2021 yılında Villarreal'e transfer oldu.