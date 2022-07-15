Galatasaray'ın ilgilendiği Serge Aurier kimdir?
Fransız basını, Süper Lig ekibi Galatasaray'ın serbest durumda bulunan Serge Aurier ile ilgilendiğini duyurdu. Galatasaray'ın ilgilendiği Serge Aurier kimdir?
24 Aralık 1992 yılında Ouragahio'da doğdu. Profesyonel futbol yaşamına 2009 yılında Lens takımında başladı. 2012 yılnda Ligue 1 ekiplerinden Toulouse takımına transfer oldu. 2013 yılında Lens takımında forma giymeye başladı. 23 Temmuz 2014 tarihinde Fransa kulüplerinden Paris Saint-Germain'e satın alma opsiyonlu kiralanmıştır.
29 Nisan 2015 tarihinde, PSG, 10 milyon euro karşılığında transfer etti. 2021 yılında Villarreal'e transfer oldu.
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