Galatasaray'ın ilgilendiği Serge Aurier kimdir?

Fransız basını, Süper Lig ekibi Galatasaray'ın serbest durumda bulunan Serge Aurier ile ilgilendiğini duyurdu. Galatasaray'ın ilgilendiği Serge Aurier kimdir?

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2022 Cuma, 18:08
Galatasaray'ın ilgilendiği Serge Aurier kimdir?
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24 Aralık 1992 yılında Ouragahio'da doğdu. Profesyonel futbol yaşamına 2009 yılında Lens takımında başladı. 2012 yılnda Ligue 1 ekiplerinden Toulouse takımına transfer oldu. 2013 yılında Lens takımında forma giymeye başladı. 23 Temmuz 2014 tarihinde Fransa kulüplerinden Paris Saint-Germain'e satın alma opsiyonlu kiralanmıştır.

29 Nisan 2015 tarihinde, PSG, 10 milyon euro karşılığında transfer etti. 2021 yılında Villarreal'e transfer oldu.


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