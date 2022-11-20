Dünya Kupası açılışına Enner Valencia damgası: Turnuva tarihine geçti

20 Kasım 2022 Pazar, 21:13

2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Katar ile Ekvador karşı karşıya geldi. El Bayt Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ekvador, 2-0'lık skorla kazandı.

Ekvador, 3. dakikada Enner Valencia'nın kafa golüyle fileleri havalandırdı ancak yarı-otomatik ofsayt sistemi devreye girdi ve golün öncesinde ofsayt olduğunu tespit etti.

Enner Valencia, 15. dakikada Katar kalecisi Al Sheeb'in faulüyle yerde kaldı ve hakem Daniele Orsato penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için beyaz noktaya gelen Enner Valencia, 16.dakikada fileleri havalandırdı ve 2022 Dünya Kupası'nın açılış golünü kaydetmiş oldu.

31. dakikada Enner Valencia bir kez daha sahneye çıktı ve Preciado'nun ortasına yaptığı şık kafa vuruşuyla fileleri bir kez daha havalandırdı.

VALENCIA, KUPA TARİHİNE GEÇTİ

Enner Valencia, Dünya Kupası maçlarında 10 şutla 5 gol buldu ve bu alanda Alessandro Altobelli (1966) ile birlikte kupa tarihinin en iyi şut/gol oranını yakaladı.

KATAR İLK MAÇINDAN PUAN ALAMADI

Bu sonucun ardından Ekvador, Dünya Kupası'na 3 puanla başlamış oldu. Katar ise ilk Dünya Kupası mücadelesinden puansız ayrıldı.

Ekvador, bir sonraki maçında Hollanda ile 25 Kasım'da karşı karşıya gelecek. Katar, aynı gün Senegal'i ağırlayacak.