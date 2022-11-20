Dünya Kupası'nda Enner Valencia gösterisi
Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası açılış maçında iki gol atarak yıldızlaştı.
2022 Katar Dünya Kupası'nın açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya geldi.
14. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Enner Valencia, kaleci Saad Al Sheeb tarafından düşürüldü. Hakem Daniele Orsato penaltı noktasını gösterdi.
Valencia, 15. dakikada kendisine yapılan faulde penaltı atışını kullandı ve topu ağlara gönderek Dünya Kupası'nın ilk golünü attı.
İKİNCİ GOLÜ DE ATTI
Enner Valencia, 31. dakikada ise sağ kanattan gelen ortada şık bir kafa vuruşu yaparak takımının ve kendisinin ikinci golünü attı.
33 yaşındaki futbolcunun 3. dakikada attığı gol, VAR incelemesinin ardından pozisyon başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal olmuştu.
Video Haberler
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
En Çok Okunan Haberler
-
- O hastane için harekete geçildi
- Beyninin büyük bölümünü kaybetti
- Medical Park Hastanesi'ndeki skandalda yeni gelişme
- AKP'den Saadet'e yurtdışında ziyaret
- Soylu'yu değil, Yerlikaya'yı aramış!
- İşte Dünya Kupası'nın ilk şampiyonu
- 'Yan yana bile gelmemeye özen gösteriyorlar'
- İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili akılalmaz 'şaka
- Torunu hayatını kaybetti...
- İlber Ortaylı, oy vereceği aday profilini açıkladı