Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek... 12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı

17.11.2025 15:32:00
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri aday kadrosu açıklandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna Hersek ve İsviçre ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre elemelerde C Grubu'nda mücadele eden ay-yıldızlılar, çalışmalarına 25 Kasım Salı günü Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde başlayacak.

Milliler, 27 Kasım Perşembe günü saat 21.00'de Bosna Hersek ile Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde, 30 Kasım Pazar günü ise TSİ 19.00'da İsviçre ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Image

