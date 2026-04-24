Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dünya Kupası öncesi değişiklik: Suudi Arabistan'ın yeni teknik direktörü Georgios Donis

24.04.2026 09:44:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Herve Renard ile yollarını ayıran Suudi Arabistan, Yunan teknik direktör Georgios Donis ile anlaşmaya vardı.

Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı'nda Herve Renard'dan boşalan teknik direktörlük görevine Georgios Donis getirildi.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, 56 yaşındaki Yunan teknik adam Donis ile Temmuz 2027'ye kadar sözleşme imzalandı.

Ülkesinde AEK, PAOK, Panathinaikos gibi ekipleri çalıştıran Donis, Suudi Arabistan'ın Al Hilal, Al Wehda, Al Fateh ve Al Khaleej takımlarında görev yaptı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak Suudi Arabistan, H Grubu'nda İspanya, Yeşil Burun Adaları ve Uruguay ile mücadele edecek.

İlgili Konular: #Suudi Arabistan #Teknik Direktör #Herve Renard

İlgili Haberler

Asensio'nun sakatlığını atlatmasının ardından.... Domencio Tedesco'dan hücum hattında değişiklik Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Marco Asensio'nun sakatlığını atlatmasının ardından Galatasaray derbisinde hücum hattında değişikliğe gideceği iddia edildi.
Stuttgart, Freiburg'u uzatmada devirdi: Finalde, Bayern Münih'in rakibi oldu Stuttgart, normal süresi 1-1 berabere biten maçta uzatma devresinde bulduğu golle Freiburg'u 2-1 mağlup etti ve Almanya Kupası finalinde Bayern Münih'in rakibi oldu.
Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da piste çıkıyor Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 4. yarışında İspanya'da mücadele edecek.