Dünya Kupası öncesi Messi'den flaş açıklama: Favorisini açıkladı!

MLS takımlarından Inter Miami'de forma giyen Lionel Messi, kariyeri ve bu yaz düzenlenecek 2026 Dünya Kupası hakkında konuştu.

KARİYERİ VE EMEKLİLİĞİ İÇİN AÇIKLAMA

Messi, Lo de Pollo isimli YouTube kanalına verdiği röportajda kariyeri ve emeklilikle ilgili şunları söyledi:

"Futbol oynamayı çok seviyorum ve artık oynayamayacak hale gelene kadar oynamaya devam edeceğim. Rekabetçiyim. Her şeyi kazanmayı seviyorum, oğlumun bile video oyunlarında kazanmasına izin vermiyorum."

DÜNYA KUPASI'NIN FAVORİLERİ İÇİN YANIT

2026 Dünya Kupası'nın favorileriyle ilgili soruya Arjantinli yıldızın verdiği yanıt dünya basınında gündem oldu.

Messi soruyu şöyle yanıtladı:

"Fransa yine çok iyi durumda, çok sayıda üst düzey oyuncuları var. İspanya ve Brezilya da her zaman iddialı ve tüm turnuvalarda yarışabilecek oyunculara sahipler. Almanya ve İngiltere de büyük takımlar. Portekiz'in de çok rekabetçi ve iyi bir takımı var."

Arjantin içinse deneyimli futbolcu şöyle konuştu:

"Takım iyi durumda. Oyuncuların birçoğu şu anda sakatlıklarla ve maç kondisyonu eksikliğiyle uğraşsa da gerçek şu ki takım birlik içinde. Bu oyuncular rekabet eden, her zaman kazanmak isteyen ve hedeflerine ulaşmak için elinden gelenin en iyisini yapan bir grup olduğu gösterdi."