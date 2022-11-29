Dünya Kupası'nda Bruno Fernandes Portekiz'i üst tura taşıdı: Portekiz 2-0 Uruguay
Portekiz, 2022 Katar Dünya Kupası'nda karşılaştığı Uruguay'ı 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
2002 Katar Dünya Kupası H Grubu karşılaşmasında Portekiz ile Uruguay karşı karşıya geldi.
Portekiz, Bruno Fernandes'in 54. dakikada ve 90+3. dakikada penaltıdan attığı gollerle sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Bruno Fernandes'in ilk golü önce Ronaldo'ya yazıldı ancak daha sonra düzeltildi.
Karşılaşmanın ilk yarısında tempo çok fazla yükselmezken, gol sesi de çıkmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.
İkinci yarının 52. dakikasında bir taraftarın sahaya girmesinin ardından oyun kısa süreli durdu ve ardından yeniden başladı.
ÖNCE RONALDO SONRA BRUNO
Karşılaşmanın 54. dakikasında Portekiz öne geçti. Bu dakikada Bruno Fernandes'in ortasında Ronaldo ceza sahası içinde yükseldi ve top ağlara gitti. Bu gol önce Ronaldo'ya yazıldı ancak daha sonra Bruno Fernandes olarak düzeltildi.
MAXI GOMEZ DİREĞE TAKILDI
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Trabzonsporlu Maxi Gomez, 72. dakikada oyuna girdi. Gomez, 74. dakikada ise yaptığı vuruşta direği geçemedi.
PORTEKİZ PENALTI KAZANDI
Portekiz, uzatma dakikalarında VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Bruno Fernandes, 90+3. dakikada maçın skorunu Portekiz lehine 2-0 olarak belirledi.
Uruguay'da Galatasaraylı isimler Fernando Muslera ve Lucas Torreira, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonucun ardından Portekiz, grupta 6 puana yükseldi ve üst tura çıkmayı garantiledi. Uruguay 1 puanda kaldı.
Portekiz, grubun son maçında Güney Kore ile karşılaşacak. Uruguay, gruptan çıkmak için Gana ile mücadele edecek. İki maç da 2 Aralık Cuma günü oynanacak.
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