Dünya Kupası'nda İngiltere ile ABD üst tura çıktı

30 Kasım 2022 Çarşamba, 00:33

2022 Katar Dünya Kupası B Grubu'nda 3. maçlar oynandı.

İngiltere ile Galler; İran ile ABD karşı karşıya geldi.

İngiltere, ilk yarısı 0-0 sona eren maçta, Galler'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 50 ve 68. dakikada Marcus Rashford ile 52. dakikada Phil Foden attı.

Bu sonucun ardından İngiltere, grupta 7 puana yükseldi ve lider olarak üst tura çıktı. Galler ise turnuvaya veda etti.

İngiltere, bir sonraki turda A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Senegal ile karşı karşıya gelecek.

ABD'YE TEK GOL YETTİ

Gruptaki diğer karşılaşmada ABD ile İran karşı karşıya geldi. ABD, karşılaşmayı Christian Pulisic'in 38. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Bu sonuçla ABD, 5 puana yükseldi ve lider İngiltere'nin arkasından ikinci olarak üst tura yükseldi. İran, 3 puanda kalarak turnuvaya veda etti.

ABD, ikinci turda A Grubu'nu lider olarak tamamlayan Hollanda ile karşılaşacak.