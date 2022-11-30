Dünya Kupası'nda İngiltere ile ABD üst tura çıktı
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda İngiltere ile ABD, İran ve Galler'i geçerek üst tura çıkan takımlar oldu.
2022 Katar Dünya Kupası B Grubu'nda 3. maçlar oynandı.
İngiltere ile Galler; İran ile ABD karşı karşıya geldi.
İngiltere, ilk yarısı 0-0 sona eren maçta, Galler'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 50 ve 68. dakikada Marcus Rashford ile 52. dakikada Phil Foden attı.
Bu sonucun ardından İngiltere, grupta 7 puana yükseldi ve lider olarak üst tura çıktı. Galler ise turnuvaya veda etti.
İngiltere, bir sonraki turda A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Senegal ile karşı karşıya gelecek.
ABD'YE TEK GOL YETTİ
Gruptaki diğer karşılaşmada ABD ile İran karşı karşıya geldi. ABD, karşılaşmayı Christian Pulisic'in 38. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
Bu sonuçla ABD, 5 puana yükseldi ve lider İngiltere'nin arkasından ikinci olarak üst tura yükseldi. İran, 3 puanda kalarak turnuvaya veda etti.
ABD, ikinci turda A Grubu'nu lider olarak tamamlayan Hollanda ile karşılaşacak.
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