Dünya Kupası'nın yıldızı Fenerbahçe'ye!

10 Aralık 2022 Cumartesi, 14:13

2022 FIFA Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kaleci transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Portekiz basınında yer alan habere göre, Hırvatistan'ın Dünya Kupası'ndaki başarısında büyük pay sahibi olan kalecisi Dominik Livakovic için Benfica, Fenerbahçe ile yarışıyor.

Sarı-lacivertlilerde kaleci takviyesi düşünülmüyor ancak Altay Bayındır için başta Inter ve Ajax olmak üzere birçok takım devrede. Yıldız file bekçisinin ayrılma ihtimaline karşılık Hırvat kaleci gündeme aldı. Ülkesinde Dinamo Zagreb forması giyen 27 yaşındaki file bekçisinin 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.