Dünyada ilk 4'te yer aldı... Victor Osimhen, Lionel Messi'yi geride bıraktı!

29.12.2025 09:44:00
Bu yıl Galatasaray ve Nijerya Milli Takımı'nda toplam 46 gole ulaşan Osimhen, dünyanın en skorer futbolcuları listesinde 4. sırada yer aldı ve Lionel Messi'yi geride bıraktı.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için 2025 yılı rüya gibi geçmeye devam ediyor. Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla çifte kupa sevinci yaşayan Osimhen, 26 golle 2024-25 sezonunun gol kralı olmuştu.

2025 yılında hem Galatasaray hem de milli takım formasıyla fileleri havalandırmaya devam eden Nijeryalı santrafor, attığı gollerle dünya çapında bir başarıya da imza attı.

1 yıl içinde kulüp ve milli formaları ile 46 gole ulaşan Victor Osimhen, 20 büyük ligde oynayan futbolcular arasında dünyanın en skorer 5 oyuncusu arasına girdi.

ZİRVE KYLIAN MBAPPE'NİN

Listede, Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe 66 golle zirvede yer alıyor. Bayern Münih'in İngiliz santraforu Harry Kane 60 golle ikinci, Manchester City'nin Norveçli forveti Erling Haaland ise 57 golle üçüncü sırada bulunuyor.

OSIMHEN, MESSI'Yİ GERİDE BIRAKTI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Inter Miami ve Arjantin adına 54 maçta 46 gol kaydeden Messi, 4. sıradaki yerini 51 karşılaşmada aynı gol sayısına ulaşan Victor Osimhen'e kaptırdı.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Nijerya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Osimhen, son olarak Tunus filelerini havalandırdı. 27 yaşındaki yıldız, 2025 yılındaki son maçını yarın Uganda'ya karşı oynayacak.

