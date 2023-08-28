Red Bull Formulaz’ın en hızlıları belli oldu!

Yayınlanma: 28.08.2023 - 11:53

Güncelleme: 28.08.2023 - 11:56

Karadeniz bölgesinin gelenekselleşen tahta araba mücadelesi Red Bull Formulaz, bu sene de Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde gerçekleşti. Red Bull ve Formulaz Derneği’nin 14. kez birlikte düzenlediği etkinlikte Karadeniz'in en hızlı isimleri belli oldu.

Kendine özgü kuralları ve eğlenceli parkuru ile hem katılımcılara hem de izleyicilere unutulmaz ve heyecan dolu anlar yaşatan Red Bull Formulaz’a bu yıl 60 yarışçı katılım gösterdi. Tahta araçların en büyük yarışı olarak bilinen Red Bull Formulaz’da kadınlar kategorisinde Leyla Çukur zafere uzanırken, erkekler kategorisinde ise Muhammed Karaman birinciliği elde etti. Etkinliği galibiyetle tamamlayan Leyla Çukur ve Muhammed Karaman tam altının sahibi olurken, en iyi tasarım ödülünün sahibi Turan Selimoğlu ise yarım altın ve ağırlığınca Red Bull kazandı.

Arabası için 5 aydır hazırlık yaptığını söyleyen Muhammed Karaman, “Yarış adrenalini çok yüksekti. Yarışmacı arkadaşlarım bu yıl çok iyi hazırlanmış. Herkesin aracı üst düzey hızlı giden araçlardı. Benim aracım da hızlıydı. Kazanan ben oldum. Geçen sene ikinci olmuştum. Son virajda birinciliği kaybetmiştim. Bu sene birinci olacağıma inandım ve birinci oldum. Aracımı yapmaya 5 ay önce başladım. Günde 1-2 saat çalıştım. Üstünde düşünerek ve emek vererek tasarladığım bir araç. Kolay bir araç değil” diye konuştu.

Küçük yaşlardan itibaren tahta arabalar ile yarıştığını ifade eden Leyla Çukur, “Doğduğumdan beri amcamlar, kuzenlerim sürekli arabalarla bu oyunu oynuyordu. Kendi aramızda yarışıyorduk. Ben de onlara heves ediyordum. Onlarla öğreniyordum. Sonra yapmayı öğrendim ve şimdi de yarışlara katılıyorum. 3 senedir katılıyorum. 2 sene üst üste birinci oldum. Ben ya uçacağım ya da kazanacağım diyordum ve kazandım. Hem bu köylü olmak gurur veriyor hem de birinci olmak” diye konuştu.

RED BULL FORMULAZ NEDİR?

1900’lü yılların başlarında yüksek noktalardan aşağı daha hızlı inmek için üretilen, daha sonra halkın yoğun kullanımıyla popülerliği artan tahta arabalar, artık gelenekselleşmiş bir şekilde Red Bull Formulaz yarışlarında kullanılıyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen yarışmacılar, kendilerinin tasarladığı birbirinden ilginç tahta arabalarla 1.6 kilometrelik parkuru yer yer saatte 60-70 kilometre hıza erişerek en kısa sürede tamamlamaya çalışıyor.

Tamamı tahtadan ve el yapımı olan araçların boyutları ise 170 x 70 santimetre ile sınırlı. Yönlendirme için direksiyonu ve dört tekerleği bulunması şart olan araçlarda, tekerlek yükseklikleri de 25 santimetreyi aşamıyor. İçlerinde motor bulunmayan araçlar, yerçekimi ile yokuş aşağı hareket ediyor. Red Bull Formulaz’ın Karadeniz kültürünü yaşatan bir başka özelliği ise tüm yarışmacıların giymesinin zorunlu olduğu kıl çorap ve kara lastik ayakkabılar.