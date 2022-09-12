Dursun Özbek: 1 milyar liraya yakın gelir bekliyoruz

12 Eylül 2022 Pazartesi, 14:56

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, GSTV'de gündemle alakalı açıklamalarda bulunuyor.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları...

"SPORTİF BAŞARI, EN ÖNDE GELEN AMACIMIZ"

Biz seçilirken yaptığımız toplantılarda hep şunu söyledik; Galatasaray bir spor kulübüdür doğru. Sportif başarı en önde gelen amacımız. Aynı zamanda mali bağımsızlığımı kazanmamız için yapmamız gerekenler var dedik.

MECİYEKÖY BİNASI KONUSU

Mecidiyeköy binası, rahmetli Duygun Ağabey döneminde gündeme geldi. Bana bu görevi verdi. Mecidiyeköy arazisinin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini yönetmemi istedi. İnşaata başladık. Kabası bitmiş, cephesi kapatılmıştı. Bugünkü seviyeye geldi. Sonraki 5 yılda herhangi bir faaliyette bulunulmadı. İstanbul'un en önemli bölgesinde olan bu binanın ekonomik getirisi yüksek olacaktır. Bu gayrımenkulün geliştirilmesi amacıyla seçilmeden önce konuşuyorduk. Bu binanın geliştirmesini yaptık. Buna Erden Timur kardeşim büyük destek verdik. Geliştirmeyle ilgili bilgi vermek istiyorum.

"GALATASARAY, 1 MİLYAR TL'YE YAKIN PARA KAZANACAK"

Bugünkü ekonomik getirisi açısından daha önce otel olarak inşa ettiğimiz binayı rezidansa çevirdik. Bugün bölgenin ekonomik değeri itibarıyla rezidansa çok uygun, çok talep var. Galatasaray'a getirisi süratli olacak. 160 parça satılabilir irtifaklandırılmış daire var. Bunların 2 kategoride satışı olacak. Hem yerliye, hem yabancıya satışı olacak. Bir ihale açtık. İhale komisyonunun seçtiği yabancıya satış organizasyonu yapacak bir firmayla anlaştık. İhaleyi kazanan firmayla sözleşme yapmak üzereyiz. Galatasaray, bu binadan 1 milyar TL'ye yakın para kazanacak. Alt katta Büyükdere Caddesi'ne cephe 5 tane ticari alan var. Bunları satışa koymadık. Bunları Galatasaray'ın mülkiyetinde tutarak kira gelirinin esas olmasını sağlayacağız. SÖYLEDİĞİMİZ FAALİYETLERİ TAMAMLAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Sportif AŞ'de UEFA'nın bizden talep ettiği sermayenin artışı konusu var. Hepsini bir arada düşünüyoruz. Bir karar vereceğiz. Sermaye artışı olabilir, başka finansal araçlar için kullanılabilir. Galatasaray için en doğru şekilde değerlendirmek üzere çalışıyoruz. Mecidiyeköy'ün atıl kalması iyi değildi. Söylediğimiz faaliyetleri tamamlamayı düşünüyoruz. Birinci projemiz buydu.

"ADA'NIN, GALATASARAY'IN TAPUSUNA GEÇMESİ ÖNEMLİYDİ"

Galatasaray Adası, 1957 yılında satın alındığında ortadaki yaklaşık 2.500 metrekarelik alan Galatasaray'ın tapulu malı. Bunun dışında sağında ve solunda Milli Emlak'ın, yani Hazine'nin. Senelik ecrimisil ödemek suretiyle Galatasaray'da kalmış. Biz seçildikten sonra birçok gelişmeler oldu. Galatasaray ismiyle tanınan bu adanın, Galatasaray'ın tapusuna geçmesi önemliydi. O konuda yönetimle beraber faaliyet sürdürdük. Milli Emlak'taki bu 2 bölümün 30 yıllık üst kullanım hakkı tapusunu aldık. Yaklaşık 4 bin metrekare civarında olan bölgenin tapuları. Üst kullanım hakkı tapusu önemlidir. Gayrımenkul hakkı tapusundan farkı yoktur. Bu tapuları aldıktan sonra proje geliştirme şansınız oluyor. Aksi takdirde proje yapma hakkınız yok. Tapu alındıktan sonra harekete geçtik.

"GALATASARAY'A YAKIŞIR BİR İŞ ÇIKARILDI"

Galatasaray Adası'nın hizmete açılması için çalışmalarda emeği geçen birçok arkadaşım var. Bütün ekibini, bütün gücünü yönelten Erden Timur kardeşim var. Çok başarılı bir iş çıkardılar. Ada'nın bu hale gelmesi için yönetim cebinden harcayacak. Bunun sözünü verdik. Bu konuda da değerli ikinci başkanım Metin Öztürk, Dikran Gülmezgil ve diğer katkıda bulunan yönetimdeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Galatasaray'a yakışır bir iş çıkarıldı.

"GALATASARAY'DA EKSİK OLAN BİR ŞEY VAR; SEVGİ İKLİMİ"

Verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Galatasaray'ın Avrupa bölgesindeki buluşma noktası olan bir yeri açmak önemliydi. Seçim döneminde defalarca söyledim. Galatasaray'da eksik olan bir şey var; sevgi iklimi. Bu sevgi iklimini yaratalım. Galatasaray'da barışma eksik, yaratalım. Bir araya gelmenin, beraber olmanın gereğine vurgu yaptık. Ada, bu amaca hizmet eden önemli bir faktör. Oraya gelen herkes arkadaş, dost.

"BAKAN İLE GÖRÜŞTÜM"

Kemerburgaz'daki arazinin 30 yıllık üst kullanım hakkı tapusunu aldık. Bu tapuyu aldığınız zaman, burada proje yapmanıza yol açıyor. İmar durumunu çıkardık. Daha önceki başkanlık döneminde uygulamayı düşündüğümüz projelerimiz hazırdı. İnşai faaliyetlerimize başladık. Zemin düzeltmeleri yaptık, zemin etüdü yapılıyor. Bu etüde bağlı statik projelerin yapılması söz konusu. Çok kısa süre sonra Eyüpsultan Belediyesi'ne ruhsat başvurusunda bulunacağız. İnşaatı iki fazda düşünüyoruz. Bu projeyi biz yaklaşık 5 sene evvel yaptırmıştık. İki ana yerleşkemiz var. A takım binası ve akademi binamız var. Toplamda bu iki parçanın yüzölçümü 102 dönüm. Ormana ait bir arazi var ortada. Bunun müracaaatını yaptık, bize tahsis edecekler. İstanbul Orman Müdürlüğü'ne başvurduk. Bu adanın etrafında bir mesire alanı var. Buranın da Galatasaray Kulübü'ne tahsis etmeleri için müracaatımızı yaptık. Ankara'da Sayın Bakan ile görüştüm. Bunu alınca sizlere müjdeleyeceğim.

"BÜYÜK KATKI VERENLER VAR"

Birinci fazda, A takım binasını yapıp birkaç sahayla hemen hizmete açma planımız var. Bunun sebebi şu; Florya'daki projeyi yapabilmemiz için a takımı oradan deplase etmemiz lazım. Florya projesi de iki faz. Bu bize, hem mali yükün zamanlaması açısından bir avantaj sağlayacak. Büyük katkı veren arkadaşlar var buraya.

"A TAKIMI KEMERBURGAZ'A ALMAK İSTİYORUZ"

"Kemerburgaz'a yakında başlayacağız. Takribi 6-8 ay gibi. Gelecek sezon A Takımı, Kemerburgaz'a almak istiyoruz. Kaybedecek vaktimiz yok. Zaman kaybına tahammülümüz yok. Buradaki tesisin hayata geçmesi gerek. Finansal olarak birçok alternatifimiz var. Üyelerin katkısı bir tarafa... İnsanlar yarış içerisinde katkı vermek için."

"GÖRÜŞ BİRLİĞİ SAĞLANDI"

Florya'da bir kısım Galatasaray'ın tapulu malı. Bir kısmı da Emlak Konut'un tapulu malı. Bugün itibarıyla yaptığımız görüşmelerde, Emlak Konut'tan kendi tapularında olan kısmın bize satılması için bir mutabakatımız var. Değerli Bakanım Murat Kurum ve Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmelerimiz var. Buranın Galatasaray'a satılması, Galatasaray kulübünün bütünü burada inşai faaliyete başlaması için görüş birliği sağlandı.

"400 MİLYON LİRA FAİZ ÖDEYEN BİR KULÜP..."

Özellikle bir konuya işaret etmek istiyorum. Hem Ada'da, hem Florya'da Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız Murat Kurum büyük katkılar verdi. Mali bağımsızlığa kavuşmak üzere yapacağımız her faaliyette Florya'nın büyük önemi var. Buradan büyük bir fon sağlamak mümkün. 100 bin metrekareye yakın satılabilecek alan çıkıyor. Burada metrekare değeri aşağı yukarı 85-90 bin lira. İnşaat maliyeti 20-25 bin lira mertebesinde. Bu rakamlar bugün böyle. Önümüzdeki dönemlerde de belli oranlarda artış sağlayacaktır. Buradan yaratılacak hacmin fonu çok büyük. Kılına dokunmadan bu fonun, Bankalar Birliği anlaşması çerçevesinde... Mecidiyeköy'den gelecek fon, Riva'dan gelecek fon, Florya'dan gelecek fonu üst üste koyunca büyük bir rakam ortaya çıkıyor. Bu rakamın evvela gideceği yer Bankalar Birliği'ndeki kredinin ana parasının kapatılması. Hemen derhal tasfiye edilmeli. Günde 1.2 milyon TL faiz ödüyoruz. Yıllık yaklaşık 400 milyon lira. 400 milyon lira faiz ödeyen bir kulüp, sürdürülebilir sportif başarı sağlayamaz.

"HAYATA GEÇİRECEĞİMİZ PROJELER VAR"

Bu projeler bizim kısa dönem itibarıyla hayata geçireceğimiz projeler. Bunun dışında projelerimiz var. Kapalı salon projemiz var. Ruhsatını geçmişte aldım ama hayata geçmedi. Ayrıca, Galatasaray'a yeni araziler kazandırmak üzere projelerimiz var. Riva nasıl umudumuz olmuşsa senelerce, Galatasaray'a yeni Rivalar kazandırmak üzere yaratacağımız fondan ayrılacak paylar var. Sadece İstanbul değil, tüm Türkiye'de. Ege bölgesinde altyapı tesisleri düşünüyoruz. Ticari anlamda da arsa edindirmeyi düşünüyoruz.