Dursun Özbek'e destek verdi: Serdal Adalı'dan TFF'ye yabancı kuralı tepkisi

22.05.2026 10:03:00
Cumhuriyet Spor
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu'na yabancı kuralı üzerinden tepki gösterdi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun gelecek sezon için yabancı kuralını 10+4 olarak açıklamasının ardından konuştu.

TFF'YE HAKEM GÖNDERMESİ

Serdal Adalı, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Federasyonun yabancı oyuncu sayılarını belirlemeden önce, hangi hakem kadrosuyla lige başlayacak onu belirleme konusunda karar vermesi lazım. Yoksa bu ligi 10+4 ya da 10+10'la oynasak bir şey değişmez" dedi.

"DURSUN ÖZBEK'E KATILIYORUM!"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "Bu karar değiştirilmelidir! Kulüpler Birliği'nin gündemine gelecektir konu... Sadece Galatasaray'ın düşüncesi değil bu durum. Diğer kulüplerde az mı yabancı oyuncu var? Nasıl olacak? 10 ile sınırladıysan diğer oyuncular ne olacak? Bedavaya gönderecek ya da üzerine para verip gönderecek. Bunların düşünülmesi gerekirdi. Tekrar TFF'nin gündemine gelecektir ve değişecektir" sözleri hakkında açıklama yapan Serdal Adalı "Geçtiğimiz sezon yaşadığımız sıkıntıları yaşayacaksak, sayılar önemli değil. 10+4 konusunda da Dursun başkana katılıyorum" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #beşiktaş #galatasaray #TFF #yabancı kuralı

