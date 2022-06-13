Dursun Özbek: Galatasaray olarak Mehmet Büyükekşi’ye imza verdik
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimlerinde başkan adayı Mehmet Büyükekşi’ye Galatasaray camiası olarak imza verdiklerini söyledi.
Kulüpler Birliği’nde gerçekleştirilen toplantının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi ile sorunları tartıştıklarını söyleyen Özbek, “Benim bir açıklama yapmama gerek yok kendisi konuşacak. Biz Galatasaray olarak imza verdik” dedi.
“KOÇ’UN AÇIKLAMALARIYLA İLGİLİ YORUM YAPMAK İSTEMEM”
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Büyükekşi ile ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili soruya cevap veren Özbek, “Cumartesi seçim oldu, yarın mazbata töreni var ve bugün toplantıya katıldım. Konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Ali Koç’un niye verip vermediği hakkında yorum yapmak istemem” ifadelerini kullandı.
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