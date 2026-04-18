Dursun Özbek'ten şampiyonluk açıklaması: 'Kupa sezonunu açtık değerli arkadaşlar'

18.04.2026 14:29:00
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu toplantısında açıklamalar yaptı. Dursun Özbek, Süper Lig şampiyonluğuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Dursun Özbek, Galatasaray Kulübünün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısında konuştu. Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:

"Kupa sezonunu açtık değerli arkadaşlar. Futbol takımımız 26. şampiyonluk hedefimize doğru ilerliyor. Ankara'da maça çıkacağız. Takımın şampiyon olacağına sonsuz inanıyoruz. Ankara'da işitebilecekleri kadar kuvvetli bir alkış istiyorum, duysunlar. Galatasaray tüm camia olarak onların arkasında. Onlara desteğimizi vermeye devam edeceğiz.

"TÜRKİYE'DE KAR AÇIKLAYAN TEK KULÜBÜZ"

Türkiye'de tek kar açıklayan kulübüz. İki rakibimizin toplamından daha fazla hasılat açıkladık. Bu başarıya ulaşmamızda verdikleri destek için tüm Galatasaray camiasına teşekkür ederim."

