Dursun Özbek'ten Ali Koç'un çağrısına yanıt!
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un çağrısına yanıt verdi. Özbek, yaptığı yazılı açıklamada, "Son bir ümitle bizi çekmeye çalıştığınız seviyeyi görüyoruz. İşte tam olarak bizim düşmek istemediğimiz seviye budur" ifadelerini kullandı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yaşanan gerilim devam ediyor.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, yazılı bir açıklama yayımlayarak, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un çağrısına cevap verdi.
Özbek'in açıklamaları şu şekilde:
ALİ KOÇ ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in düzenlediği basın toplantısı sonrası, Fenerbahçe sosyal medya hesabından Başkan Ali Koç’un imzasıyla paylaşımda bulunulmuştu.
Ali Koç
Önceki günlerde yapılan çağrıyı yenileyen Başkan Koç, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek’e aynı çağrıyı 3.kez tekrarlıyorum: Cesaretiniz varsa tüm bu algı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz mecrada hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum. Bu vesileyle kendinizi daha iyi ifade edeceğinizi düşünüyorum" sözlerine yer vermişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Stüdyoda gergin anlar: Yayını terk etti
- AKP içinde kavga: Soylu hakkında bomba iddia
- Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
- Cumhur İttifakı'nı yerle bir eden soru
- Kılıçdaroğlu'nun bileğindeki ayrıntı dikkat çekti
- Partisinden istifa eden üye sayısını açıkladı
- Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
- Motorine büyük zam...
- Hurma nasıl tüketilir, faydaları nelerdir?
- Zeybek: Bakanda belediye başkanlarının numarası yok!