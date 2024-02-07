Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması: 'Neyiniz var neyiniz yok ipotekli'

Yayınlanma: 07.02.2024 - 17:03

Güncelleme: 07.02.2024 - 17:03

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Şubat Ayı Divan Kurulu Toplantısı'nda Bankalar Birliği Anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in sözleri şu şekilde:

"Ben her seferinde şunu söyledim, o gün ben de olsam bu anlaşmayı yapardım. Anlaşmanın o günkü şartlarda yapılmasıyla ilgili kimsenin bir şey dediği yok. Tenkit de etmiyoruz. Fakat anlaşmayı yapan kişi şunu bilmiyor. Galatasaray'ın bütün assetleri ipotekli. Yeni aldığı arsa da ipotekli. Neyiniz var neyiniz yok ipotekli. Biz yapılandırmadan çıkalım derken, sadece faizden dolayı çıkalım demiyoruz. Bir defa yapılandırma koşulları varken, borçlanma yasağınız var. Bir yerden bir kredi alacak olsanız, alamazsınız. Bir gayrimenkul alacak olsanız, önce Bankalar Birliği'ne bilgi vereceksiniz. Ben bunları ifade ederken, bağımsızlığımızı kazanalım dedim. Bağımsızlık sadece faize bağlı bir şey değil. Zaten kulüplerin şöyle bir şansı yok; "Burada benim param var, ben bu parayı daha iyi işletirim, faiz ödemeye devam edeyim" böyle bir şey yok. Senin bir yerden aldığı para varsa zaten önce bankanın bloke hesaplarına gidiyor. Bankada para düştükçe, 2020-2021-2022'de tahsil etmediği faizler, ana paralar ne varsa oradan süpürüyor. Senin elinde böyle bir durum kullanma durumun yok. Para hesaba düştüğü anda, banka 3 senedir almadığı faizi süpürüyor. Ondan sonra 2020-2021-2022'de almadığı ana parayı harcıyor. Yapılandırma anlaşmasının çerçevesinde, yapıldıktan sonra 3 sene içinde ne ana para tahsil etmiş ne de faiz tahsil etmiş."

"BİZDEN 3 YILLIK PARAYI İSTİYOR"

"Ne zamana kadar 2022 haziranına kadar. Şimdi bizden 3 yılda tahsil etmediği faiz ve ana parayı istiyor. Benim seçildikten sonra söylediğim şey, fikri hür ve vicdanı hür camianın fertleriysek mali bağımsızlık dedim. Bunları kazanmamız lazım dedim. Bunu kapatacağız. Ama burada bir yarışa girmem. Bu kulübü yöneten başkanlar, hepsi özverili, Galatasaray'ı en iyi şekilde yönetmek üzere seçilmiş ve gereğini yapmışlardır. Dönem mukayesesi yapmam. Ne yapıyorsak Galatasaray için yapıyoruz. Benden önceki yönetimler de onun için yaptı. Şunu iyi bilmeliyiz, sevgi iklimi içinde, barışık, birbiriyle kavga etmeyen bir kurum olarak yolumuza devam edelim. Buna son derece büyük ihtiyacımız var. Projeler, bu projelerin akamete uğramaması için bu iklimden çıkmamamız lazım. Bugüne kadar şahsıma ve yönetim kurulu arkadaşlarıma verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum"