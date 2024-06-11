Dursun Özbek'ten Erden Timur sözleri: 'Eleştirilerden etkilenip küsmek...'

Yayınlanma: 11.06.2024 - 19:35

Güncelleme: 11.06.2024 - 20:05

Galatasaray'da üst üste ikinci kez başkan seçilen Dursun Özbek, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.

Sezonu değerlendiren Dursun Özbek, "Çok zorlu bir sezon geçti. Daha keyifli olabilirdi. Yarış 2 takım arasında geçti. Küme düşme potası çok daha keyifliydi. Heyecan son dakikaya devam etti. Üstteki iki takımın da Şampiyonlar Ligi'ne katılması garantiydi. Puan farklarının bu kadar olması iyi değildi. Umarım gelecek sene daha çok takım şampiyonluk yarışında olur. Geçen seneden kurduğumuz çok iyi bir takım kurduk. Şampiyonluğu daha erken ilan edebilirdi. Hocamı, teknik ekibi ve emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Taraftarımız her zaman yanımızda oldu. Hep 50 bin kişiye oynadık. Başarılı bir sezon geçirdik. Önümüzdeki sezon bir tık daha yukarıya çekeceğiz" dedi.

HEDEF 25

"Şampiyonlar Ligi'nde de performansımız o kadar kötü değildi. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde play-off'u geçmek istiyoruz. Yeni bir format var. Bu sene Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olması lazım. Ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz. İç saha maçlarımız çok talep görüyor. Acaba stadın kapasitesini artırıcı önlemler alsak mı diye düşünüyoruz. Galatasaray'ın stadı 70 bin kişilik tasarlansaydı takımımız 70 bin kişiye oynayacaktı. Geçen seneki gelirimizi 2'ye, 3'e katladık. Galatasaray'ın seyiri güzel oynamasından dolayı talep artıyor. Localarımız dolu ve 70 tane bekleyen var. Talep artıyor. Bu Galatasaray'ın seyirciyi memnun ettiğini gösteriyor. Kombine satışlarını bıraksak bir günde bitecek. Kombinelere olan talebi regüle etmek lazım. Fenerbahçe maçında gördük. Gelen taraftarın takımı desteklemesi lazım. Tesadüf bir gol yedik, bir hafta daha uzadı. Belki uzaması iyi oldu. Sonunda her zamanki gibi Galatasaray şampiyon oldu. Galatasaray'da şampiyonluklar alışkanlık haline geldi. Yönetim olarak çok memnunuz. 2 sene üst üste... 2023'te 23. şampiyonluk, 2024'te 24 şampiyonluk... 2025'te de şampiyon olmak istiyoruz. Yıldızlar öyle söylüyor, 2025'te 25. şampiyonluk."

ERDEN TİMUR'UN AYRILIĞI

"Erden kardeşimi göreve ben getirdim. Erden 2016'dan beri forma sponsorumdu. Onu kulübe ben davet ettim. Rahmetli Mustafa Cengiz döneminde de Galatasaray'a katkısı devam etti. 2022'de 'Gel beraber çalışalım' dedim. Başkan olarak sorumlu sizsiniz. Günün nihayetinde hesap başkana sorulur. Hiçbir eksikliği olmadan bu görevde başarılı olması için elinden geleni yaptı ve başarılı oldu. Ona devam etmesi gerektiğini, taraftarın beklentisinin de bu yönde olduğunu söyledik. Ailevi ve işiyle ilgili problemleri olduğunu söyledi ve girmeyeceğini söyledi. Bu dönemde girmeyeceğini söyledi. Galatasaray'ın Futbol aklı... Erden kardeşimi göreve getirdiğimde böyle bir görevi beklemiyordu. Erden ile yaptığımız projeler farklıydı. Bu sene görevi kabul etmedi. Kendisinin şikayet ettiği konuların başında kulübün siyasetiyle alakalı... Buna alışmak lazım. Galatasaray'ın etik değerleri 500 seneden geliyor. Galatasaray bu şekilde büyüdü. Bu doğal. Bu eleştirilerden etkilenip küsmek son derece yanlış. Erden genç bir kardeşim. Çok da hassas bir kardeşim. Bu hassasiyetine bağlı olarak eleştirilerden çok etkilendi. Galatasaray'a hizmet etmek istiyorsanız eleştiriye alışmanız lazım. Zaman içinde yapılan eleştiriler doğru mu yanlış mı ortaya çıkıyor."

26 SENEDE 9 BAŞKAN

"26 senede 9 başkan değişmiş olması bence iyi bir şey. Çünkü Galatasaray gibi büyük bir dünya markasını yönetmek kolay bir şey değil. 26 sene dediğiniz zaman futbol ekonomisinin nerelere geldiğini de düşünmek lazım. Herkes eleştirilebilir. Genel kurul sizi kantara çıkarır. Bu genel kurul başarılı olan herkesi desteklemiştir. Başka takımlarla Galatasaray'ın yapısını kıyaslamak mümkün değil."

"Teknik ekip ve scout ekibimiz değişmedi. Yönetim kurulundan birinin o sistemin içine girme ihtimali olabilir mi? Futbol aklı orada oluşuyor. Eksikleri hoca tespit ediyor ve scout ekibiyle çalışıyor. Yönetim hocanın koyduğu hedefle takımı kurmak. Erden Bey'in oradaki fonksiyonu oradaki düzenle ilgili. Yapılacak bütün harcamalarda son imza başkanın imzasıdır. Birinin bu koordinasyonu sağlaması lazım. Bu bir ekip işi! Tek bir kişiyle bunu adlandırmak doğru değil. Ayhan Akman var sportif direktör Cenk Ergün var. Futbol aklını oluşturmak için Galatasaray'a gelmedim. 17 branşıyla birlikte Galatasaray'ı yönetmeye geldim."

BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASI

"Mayıs ayı itibariyle Bankalar Birliği'ne olan borcu bitirmemiz mümkündü ama bazı eleştiriler gelince apar topar bitirmek yerine yeni yönetime bırakmak istedik. Şimdi sevinerek söylüyorum diğer takımlar da böyle yapmaya başladı. Bunu bana konsorsiyum bankaları da söyledi ve teşekkür etti. Diğer kulüplere de teşvik olduğunu söylediler. Florya projesi Galatasaray için önemli ama sadece Galatasaray için önemli değil. Biliyorsunuz ki Bankalar Birliği diye bir konsorsiyum var. Bu borçlanmanın getirdiği faiz yükü kadar bu yapılandırmanın şartları da Galatasaray için çok önemliydi. Bu sistem bazı kısıtlamalar getiriyor. Biz Bankalar Birliği konsorsiyumunu ikna ederek bu yapılandırmadan çıkacağımızı belirttik."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Transferi son dakikaya bırakma gibi bir lüksümüz yok. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu sezon maalesef EURO 2024 var. Orada oynayan oyuncuların finansal yapısı değişiyor. Bizim hedefimiz ihtiyacımız olan oyuncuları kampa yetiştirmek. Hoca ile de konuştum! Şu anki hedefimiz bu yönde. Ama Avrupa Şampiyonası'nı beklemek zorunda olduğumuz oyuncular da var. Şu anda sabit bir bütçe ortaya koymak çok kolay değil. Bizim en büyük şansımız Florya projesiyle beraber Bankalar Birliği'nden çıkacak olmamız. Galatasaray tesisleşme konusunda geride kalmıştır. Altyapıdan oyuncu çıkmamasını buna bağlamıyorum ama bunun da etkisi çok fazla. Bir organizasyon eksikliği var. Kemerburgaz'daki imkanlar Florya'ya göre çok daha fazla. Şampiyon kadrodan kimseyi satmayı planlamıyoruz. Takımın çok güzel bir omurgası var. 3-4 tane takviye edilmesi gereken yer var. Bu takım her zaman şampiyonluk oynar ama bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. Bütün transferler kampa yetişmeye bilir. Adam Avrupa Şampiyonası'nda oynuyor...Yabancı sayısı sebebiyle bu kadrodan bazı oyuncuları da elden çıkarmamız veya kiralık olarak ayrılmamız gerekiyor."