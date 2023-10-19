Dursun Özbek'ten Okan Buruk müjdesi!

Yayınlanma: 19.10.2023 - 13:32

Güncelleme: 19.10.2023 - 13:32

Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk 50. yaşını kutladı.

Kutlamada sarı-kırmızılı ekibin başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

'ANLAŞMAYI YAPTIK'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hem Galatasaray için hem de Okan Buruk için iyi bir gün. Hocamın doğum gününü kutluyorum. Erken yaşta futbolu bıraktı. İstese daha fazla oynayabilirdi. Hem doğum günü kutlaması için hem de bu sene yapacağımız anlaşmayı da yaptık. Galatasaray'a verdiği emeklerden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Hocam Galatasaray'a yakışan bir insan" dedi.

'HER ŞEY BAŞARI DEĞİL'

Okan Buruk ise , "Başkanımıza teşekkür ediyorum. 16 aydır beraberiz. Çok güzel günler geçirdim. Ondan önceki 16 ayım biraz zor geçmişti. Hayatta her şey başarı değil. Dünya üzerinde hepimizi üzen gelişmeler de oluyor. Önce barışın olduğu bir dünya diliyorum. Her şey kazanmak değil. Hayatta sağlık ve yaşam kalitesi önemli. Bizim de hizmet ettiğimiz ve bizden başarı bekleyen taraftarımız var. Bunu da çok iyi şekilde başardık. Benim isteğim aynı performansı hep birlikte devam etmek. Kazandıkça bu performansımız devam edecek zaten" ifadelerini kullandı.