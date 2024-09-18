Dursun Özbek'ten sponsorluk açıklaması: 'Elimizde bilgi ve belge olmamasına rağmen...'

Yayınlanma: 18.09.2024 - 14:22

Güncelleme: 18.09.2024 - 15:55

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu toplantısında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

Özbek,askıya alınan sponsorluk anlaşmasına ilişkin, "Dün akşam yeni sponsorumuzla yaptığımız anlaşmayı askıya aldık. Elimizde bilgi ve belge olmamasına rağmen bu kararı aldık. Süreci takip ediyoruz. Kulübümüzün çıkarlarını koruyarak son kararı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"Bu dönemde yaklaşık 5,5 milyar liralık dönem sonu kârına ulaşmış bulunuyoruz. Bu kâr Galatasaray tarihinde bir rekor. Yaklaşık 200 milyon lira olan spor gelirleri, 2 milyar liranın üzerine çıktı. 17 milyon Euro olan sponsorluk gelirinin 60 milyon Euro'ya çıkmasıyla bu kâr oluşmuştur. Kur farkına rağmen bu rakamın çok önemli bir rekor olduğunu düşünüyorum."

"ANLAŞMAYI ASKIYA ALDIK"

"Kulübümüz 40'tan fazla kurumla işbirliği yapmıştır. Bunlar özel sözleşmelerdir. Sponsorluk sözleşmesine aykırı davranış veya tanıtım, sözleşmenin tek taraflı fesih anlamına gelir. Dün akşam yeni sponsorumuzla yaptığımız anlaşmayı askıya aldık. Elimizde bilgi ve belge olmamasına rağmen bu kararı aldık. Süreci takip ediyoruz. Kulübümüzün çıkarlarını koruyarak son kararı vereceğiz."

"Galatasaray Adası'nın imar durumu yoktu. Yakın zamanda ruhsat alacağız. Adanın ciddi şekilde yenilenmeye ihtiyacı var."

KEMERBURGAZ İÇİN TARİH VERDİ

"Mecidiyeköy'den 1,3 milyar lira gelir elde ettik. Satışı beklenen 61 bölüm var. Buradan elde ettiğimiz fonla Florya'daki 45 dönümlük araziyi satın aldık. İlave olarak 1,1 milyar liralık hasılat daha bekliyoruz."

"Kemerburgaz Tesisleri'nde evet bir gecikme yaşadık, bu durumdan üzgünüm. Sezon başı orada başlamayı planlıyorduk. İlk idmanı orada yaptık ama futbolcular açısından daha rahat olacağı için Florya'ya geçtik. Oradaki firma konkordato ilan etti ve işler durdu. Sorunu çözmek adına yaptığımız çalışmalar bitmek üzere. 'Kemerburgaz hazır' demeyi en çok ben istiyorum. Ekim ayında inşallah Kemerburgaz'a geçeceğiz. Orası bizim göz bebeğimiz olacak buna yürekten inanıyorum."

"1 MİLYON FORMA HEDEFİMİZ VAR"

"Aslantepe'nin altındaki arazi için ileride sorun çıkmaması için her şeyi hukuki anlamda kusursuz yapmak istiyoruz. Amatör sporları burada toplamak istiyoruz. Basketbolda A Takım, Abdi İpekçi'de oynayacak. Kız takımımız başka yerde oynayacak. Altyapı için yer bakıyoruz. Galatasaray'da tesisleşmenin tamamlanması lazım. Aslantepe Vadisi'nde basketbol, voleybol ve yüzmeyi içerecek tesis yapacağız. Bu proje Galatasaray'ın en önemli projelerinden biri. Bu dağınıklığı engelleyecek."

"Son iki senenin şampiyonu, bu senenin lideri bir futbol takımımız var. Amatör branşlarda sayısız kupa, madalya var. Mağazacılıkta çok iyi gidiyoruz. 1 milyon forma hedefimiz var, sezon başladığından beri 300 bin forma sattık. Günlük ortalama 2000 forma satıyoruz. 3 aylık ciromuz yaklaşık 800 milyon lira. Geçen senenin iki misli bu rakamın daha da artacağına inanıyoruz."

"BABAMIN OĞLU BİLE OLSA CEZASIZ KALMAYACAK"

"Son dönemde haksız şekilde eleştirildik, bu süreç yargıya intikal etti. Bir suçlu varsa, babamın oğlu bile olsa cezasız kalmayacak. Bu iddialar boş çıkarsa, bu suçlamalarda bulunanlar bu camiaya hesap vermeli. Temel amaç bu yönetim iş yapamaz hale getirmek. Çıkarımız olmadan, Galatasaray sevgisi ile bu göreve geldik. Sizler de bize inandınız. Rekor oyla bizi bu göreve layık gördünüz. Projelerimize yetki verdiniz. Bizi yapmak istediklerimizden alıkoymaya çalışanların Galatasaray'a verdiği zararı görmenizi istiyorum. Şeffaf olmaya, yapıcı eleştirilerinizi dinlemeye devam edeceğiz. Galatasaray kavgalardan çok çekti. Bunların hiçbiri camiamıza iyi gelmedi. Kalbi Galatasaray için atan herkesi sevmeye devam edeceğiz."