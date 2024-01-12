Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması: Seçim tarihini işaret etti!

Yayınlanma: 12.01.2024 - 17:15

Güncelleme: 12.01.2024 - 17:15

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçı için konuştu.

Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanma fikri Ağustos 2023'e kadar gidiyor. Konu camialarda tartışıldı. 17 Kasım 2023'te bu maçın Türkiye'de oynanmasının daha iyi olacağını, konunun 100. yıl itibarıyla çok önemli olduğunu belirten mektup gönderdik. Bu mektup hiçbir zaman gündeme gelmedi. Ali Koç'un da olduğu toplantılarda bu niyetimizi söyledik. Kupayı Sayın Cumhurbaşkanımızın vermesini ilettik. Bu işin patronu TFF, onun aldığı karara uymak zorundayız. Suudi Arabistan'a gittik. Gelişmeler, bu maçın iptaline kadar gitti. Bundan sonra ortaya çıkan gelişmeler ne bizim, ne de Ali Koç'un kabul etmeyeceği seviyede siyasileşti. İki ülke arasındaki ilişkiler uzun süredir düzelme yolundayken, buna zarar verir duruma geldi. Konu futbol maçından çıktı, siyasi boyuta geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın emeklerinin örselenmesi, bizi çok üzmüştür. Bu maçın, olayların siyasete alet edilmesi bizi çok üzdü. Siyasi bir gündem oluşturulmasını reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

SÜPER KUPA NE ZAMAN OYNANACAK?

Kupa maçının ne zaman oynanacağıyla ilgili konuşan Dursun Özbek, "Nerede ve ne zaman oynanacağı TFF'nin konusu. 26 Ocak dediler ama çok sıkışık. Seçim döneminde bir hafta boşluk var, oraya koyarlarsa daha güzel olur" diye konuştu.