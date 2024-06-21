Dusan Tadic'ten Jose Mourinho sözleri!

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, Jose Mourinho ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2024 - 09:19
Dusan Tadic'ten Jose Mourinho sözleri!
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Sırbistan Milli Takımı'nın deneyimli oyuncusu Dusan Tadic, Slovenya ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Slovenya maçını değerlendiren Tadic, "Kesinlikle büyük bir dramaydı. İlk yarıda birkaç şansları vardı. Bizim de Mitrovic ile bir şansımız oldu. İlk yarıda belki Slovenya daha iyiydi. İkinci yarıdan sonra çok fazla şansı değerlendiremedik. Normalde gol atmalıydık ama olmadı. Son dakikada beraberlik geldi." dedi.

Grupta bir sonraki maçta Danimarka ile oynayacakları maç için konuşan Dusan Tadic, "Kolay olmayacak. Danimarka çok iyi bir takım. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." sözlerini sarf etti.

JOSE MOURINHO YORUMU

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de çalışmalara başlaması ile ilgili gelen soruya cevap veren sarı-lacivertli futbolcu, "Çok güzel, çok heyecan verici. Mourinho en iyi teknik direktörlerden biri. Onu Fenerbahçe formasıyla görmek çok güzel." diye konuştu.


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