Dusan Tadic'ten taraftar açıklaması!
Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, 2-1 kazanılan Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, 2-1 kazanılan Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Maçı değerlendiren Tadic, "Biraz uzun bir araydı. Çok iyi idmanlar yaptık. Oyuncular arası enerji iyiydi. İyi antrenmanlar yaptık arada. En önemlisi galibiyetti" ifadelerini kullandı.
TEPKİLER İÇİN AÇIKLAMA
Maç içinde bir kısım taraftarın kendisini ıslıklaması hakkında konuşan Tadic, "Bu çok önemli bir konu. Taraftarları anlamalıyız. 10 yıl boyunca şampiyon olamadık, çok hayal kırıklığı yaşadılar. Dİğer yandan her oyuncuya destek vermeleri çok önemli, çünkü destekleri güç veriyor. Zor anda oyuncuyu ıslıklarsan negatif enerji oluyor. Gol yedikten sonra tepki gelince aklımızı kaybediyoruz, çılgınca şeyler yapmamamız gerekiyor. Daha sakin olmalıyız, hem bizler hem taraftarlar. Birlikte olursak bir şeyler başarabiliriz. Bugüne kadar bizi çok iyi desteklediler. Bir şey diyemeyiz" sözlerini sarf etti.
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