Düşme hattından uzaklaştı: Karagümrük'ten sahasında kritik galibiyet

Trendyol Süper Lig karşılaşmasında Fatih Karagümrük ağırladığı Antalyaspor'u 4-1 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2024 - 22:01
Düşme hattından uzaklaştı: Karagümrük'ten sahasında kritik galibiyet
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Trendyol Süper Lig'de 34. haftanın kapanış maçında Fatih Karagümrük ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırladığı Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Fatih Karagümrük ilk yarıyı 36. dakikada Güven Yalçın'ın attığı golle 1-0 önde kapattı.

Antalyaspor ikinci yarıya hızlı başlasa da Ramzi Safuri'nin 55. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrasında oyun Fatih Karagümrük'e döndü ve Markao 64. dakikada attığı şık golle farkı ikiye çıkardı.

Sam Larsson 78. dakikada attığı frikik golüyle farkı bire indirse de, 3 dakika sonra Can Keleş sahneye çıktı ve farkı tekrardan ikiye çıkardı. Karşılaşmanın skorunu 90+1. dakikada Flavio Paoletti tayin etti.

Antalyaspor'da Bahadır Öztürk yaşadığı sakatlık sebebiyle 21. dakikada yerini Naldo'ya bıraktı. Ayrıca Antalyaspor'da 18 yaşındaki Emre Uzun ilk 11'de başladı.

DÜŞME HATTINDAN UZAKLAŞTI

Fatih Karagümrük bu galibiyetle puanını 36'ya yükseltirken, Antalyaspor ise 45 puanda kaldı.

Fatih Karagümrük bir sonraki karşılaşmasında Kayserispor deplasmanına giderken, Antalyaspor evinde Pendikspor'u konuk edecek.


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