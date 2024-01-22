Dyshawn Pierre'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko, Kanadalı oyuncu Dyshawn Pierre'in hamstring kasında yırtık tespit edildiğini duyurdu.
Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre'in sağ bacak hamstring kasında yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Oyuncumuz Dyshawn Pierre, 19 Ocak Cuma günü oynanan Zalgiris Kaunas karşılaşmasında sakatlık yaşamıştır.
Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından sağ bacak hamstring kasında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."
SAHALARDAN 1.5-2 AY UZAK KALACAK
30 yaşındaki Dyshawn Pierre'in 6-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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