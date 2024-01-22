Karşılaşmaya devam edememişti: Fenerbahçe'den Fred açıklaması!
Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Fenerbahçe - Samsunspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Brezilyalı yıldız Fred hakkında sarı-lacivertli kulüpten açıklama yapıldı.
Fenerbahçe, Samsunspor maçında sakatlanan Fred'in sağlık durumuna dair bir açıklama yaptı.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Samsunspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred Rodrigues'in Mr görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."
Sağlık Durumu Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 22, 2024
Dün akşam Y. Samsunspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred Rodrigues’in @AcibademSaglik Altunizade Hastanesinde Mr görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk… pic.twitter.com/W4NDR5o21k
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