Karşılaşmaya devam edememişti: Fenerbahçe'den Fred açıklaması!

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Fenerbahçe - Samsunspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Brezilyalı yıldız Fred hakkında sarı-lacivertli kulüpten açıklama yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2024 - 14:39
Karşılaşmaya devam edememişti: Fenerbahçe'den Fred açıklaması!
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Fenerbahçe, Samsunspor maçında sakatlanan Fred'in sağlık durumuna dair bir açıklama yaptı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Samsunspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred Rodrigues'in Mr görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."

 


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