Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu

Yayınlanma: 02.06.2023 - 15:40

Güncelleme: 02.06.2023 - 15:58

İlk yurt dışı deneyimini İtalya'da yaşayan Ebrar Karakurt, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, İtalya'nın Novara takımından ayrılarak Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımına transfer oldu.

Karakurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni bir bölüm başlıyor" diyerek transferini duyurdu.

Milli voleybolcunun, Rus ekibiyle yıllık 800 bin dolarlık bir anlaşmaya vardığı iddia ediliyor.

BAŞKAN İLE KAVGA ETTİ

İtalya'da Igor Gorgonzola Novara takımının formasını giyen Ebrar Karakurt, iddiaya göre başkan Gianvittorio Leonardi ile tartışmıştı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Novara'nın Imoco Conegliano'ya 3-0 yenildiği İtalya Serie A1 Ligi yarı final serisi 1. maçının ardından koridorlarda tartışma yaşandı. Kulüp başkanı Leonardi, Ebrar Karakurt'u profesyonel olmamakla suçladı. Ebrar da bu sözler üzerine Leonardi'ye benzer şekilde cevap verdi.

İkili arasında hoş olmayan sözlerin söylendiği ve bu tartışmanın basın toplantısı odasının yanında olduğu için tüm medyanın da duyduğu öne sürülmüştü.