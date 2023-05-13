Ebrar Karakurt'tan kalp paylaşımı: 'İlk turda biter mi dediler?' Dedim olabilir...

Yayınlanma: 13.05.2023 - 15:41

Güncelleme: 13.05.2023 - 15:41

İtalya ekibi Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, sandığa saatler kala, seçime yönelik bir paylaşımda bulundu.

Milli voleybolcu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İlk turda biter mi dediler? Dedim olabilir" ifadelerinin yazdığı ve kendi fotoğrafının kullanıldığı bir pankartı paylaştı. Karakurt, Kemal Kılıçdaroğlu ile özdeşleşen kalp emojisini de kullandı.