Ebrar Karakurt'tan kalp paylaşımı: 'İlk turda biter mi dediler?' Dedim olabilir...

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medyada kendisiyle özdeşleşen bir cümleyi alıntılayarak, muhalefetin seçim kampansıyla özdeşleşen emojiyi kullandı. Karakurt, "İlk turda biter mi dediler? Dedim olabilir" yazılı bir pankartı kalp emojisi ile paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2023 - 15:41
Ebrar Karakurt'tan kalp paylaşımı: 'İlk turda biter mi dediler?' Dedim olabilir...
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İtalya ekibi Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, sandığa saatler kala, seçime yönelik bir paylaşımda bulundu.

Milli voleybolcu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda,  "İlk turda biter mi dediler? Dedim olabilir" ifadelerinin yazdığı ve kendi fotoğrafının kullanıldığı bir pankartı paylaştı. Karakurt, Kemal Kılıçdaroğlu ile özdeşleşen kalp emojisini de kullandı.


Seçim kalp ebrar karakurt Kemal Kılıçdaroğlu

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