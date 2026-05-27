Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eczacıbaşı Dynavit, Camilla Weitzel'i resmen açıkladı!

Eczacıbaşı Dynavit, Camilla Weitzel'i resmen açıkladı!

27.05.2026 19:21:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Eczacıbaşı Dynavit, Camilla Weitzel'i resmen açıkladı!

Voleybol Sultanlar Ligi ekibi Eczacıbaşı Dynavit, 25 yaşındaki Alman oyuncu Camilla Weitzel'i renklerine bağladığını duyurdu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Alman orta oyuncu Camilla Weitzel'i kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre orta oyuncu rotasyonunu yeniden yapılandıran Eczacıbaşı Dynavit, 25 yaşındaki Camilla Weitzel'i transfer etti.

"BİZE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK"

Transferle ilgili görüşlerini dile getiren Eczacıbaşı Kulübü Menajeri Bilun Yılmaz, "Camilla, disiplini ve profesyonelliğiyle öne çıkan, Almanya Milli Takımı kaptanlığını üstlenen değerli bir oyuncu. Sahada ve saha dışında sahip olduğu deneyimi takımımıza yansıtacağına inanıyor, yeni sezonda bize önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Özellikle kritik anlarda ortaya koyduğu liderlik ve sorumluluk alma becerisiyle fark oluşturacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Camilla Weitzel, kariyerinde daha önce VCO Dresden, Dresdner SC 1898, Reale Mutua Fenera, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia ve Savino Del Bene takımlarında forma giydi.

İlgili Konular: #transfer #voleybol #eczacıbaşı dynavit

İlgili Haberler

Teknik direktör arayışları sürüyor... Beşiktaş'ta yeni hoca adayı!
Teknik direktör arayışları sürüyor... Beşiktaş'ta yeni hoca adayı! Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta yeni bir isim ortaya atıldı.
Fenerbahçe'de Vedat Muriç iddiası! Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde...
Fenerbahçe'de Vedat Muriç iddiası! Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde... Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Aziz YIldırım'ın seçimi kazanması halinde Mallorca forması giyen 32 yaşındaki Kosovalı forvet Vedat Muriç'i takıma getireceği iddia edildi.
TOFAŞ'ın yeni başantrenörü belli oldu!
TOFAŞ'ın yeni başantrenörü belli oldu! Basketbol Süper Ligi ekibi TOFAŞ, başantrenörlük görevine 53 yaşındaki İtalyan Massimo Cancellieri'nin getirildiğini duyurdu.