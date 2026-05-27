Fenerbahçe'de Vedat Muriç iddiası! Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde...

27.05.2026 18:39:00
Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Aziz YIldırım'ın seçimi kazanması halinde Mallorca forması giyen 32 yaşındaki Kosovalı forvet Vedat Muriç'i takıma getireceği iddia edildi.
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi hareketli günler yaşanıyor.

Başkan adayları çalışmalarını sürdürürken Aziz Yıldırım cephesinde de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

AZİZ YILDIRIM'DAN MURİÇ HAMLESİ

HT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Mallorca'dan Vedat Muriç ile anlaşmaya vardı.

Haberde, Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi halinde Vedat Muriç'in Fenerbahçe ile resmi olarak sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

37 MAÇTA 23 GOL

İspanya'da bu sezon Mallorca formasıyla 37 maça çıkan Vedat Muriç, 23 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek ligde Kylian Mbappe'nin ardından en çok gol atan ikinci isim oldu.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, şampiyonluk vurgusu yaparak "Fenerbahçe kazanınca Türkiye mutlu olacak" dedi. Yıldırım, transferde Sörloth ve Salah isimlerinin gündemde olduğunu, kararın futbol komitesine ait olacağını belirtti.
Son dakika haberi... Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 yılındaki saldırı dosyası yeniden incelemeye alındı. Gelişmeyi, Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
Rekor bonservisle transfer edilmişti: Diego Carlos, Fenerbahçe'ye dönüyor İtalya Serie A ekiplerinden Como'da kiralık olarak forma giyen Diego Carlos'un Fenerbahçe'ye geri döneceği öne sürüldü.