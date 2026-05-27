Fenerbahçe'de Vedat Muriç iddiası! Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde...

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi hareketli günler yaşanıyor.

Başkan adayları çalışmalarını sürdürürken Aziz Yıldırım cephesinde de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

AZİZ YILDIRIM'DAN MURİÇ HAMLESİ

HT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Mallorca'dan Vedat Muriç ile anlaşmaya vardı.

Haberde, Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi halinde Vedat Muriç'in Fenerbahçe ile resmi olarak sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

37 MAÇTA 23 GOL

İspanya'da bu sezon Mallorca formasıyla 37 maça çıkan Vedat Muriç, 23 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek ligde Kylian Mbappe'nin ardından en çok gol atan ikinci isim oldu.