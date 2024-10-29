Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda güldü!

Eczacıbaşı Dynavit, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda güldü!
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AA
Yayınlanma: 29.10.2024 - 18:36

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup ett.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatöz, Gizem Eller

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Leyva, Fatma Şekerci, Stojiljkovic, Zeynep Sude Demirel, Rasinska, Buse Özden (Gizem Çerağ Düzeltir, Merve Nur Öztürk, Johnson, Cansu Aydınoğulları, Seher Aksoy, Defne Başyolcu)

Eczacıbaşı Dynavit: Nicoletti, Hande Baladın, Stevanovic, Jack, Yaprak Erkek, Elif Şahin (Simge Aköz, Boskovic, Beyza Arıcı, Gray, Naz Akyol)

Setler: 27-29, 25-22, 23-25, 19-25

Süre: 128 dakika (36, 29, 33, 30)


Etiketler: #eczacıbaşı dynavit #Aydın Büyükşehir Belediyespor #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi

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