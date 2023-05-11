Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Opet, Voleybol Sultanlar Ligi final serisinin üçüncü maçında deplasmanda Eczacıbaşı Dynavit'e konuk olacak. Zorlu mücadele saat 19:30'da başlayacak.
Misli.com Sultanlar Ligi'nin final serisinin üçüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak.
ECZACIBAŞI - FENERBAHÇE OPET MAÇI SAAT KAÇTA?
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 19.30'da başlayacak.
ECZACIBAŞI - FENERBAHÇE OPET MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele, TRT Spor'dan yayımlanacak.
Final serisinde yapılan ilk 2 maçı 3-1 ve 3-2'lik skorlarla kazanan sarı-lacivertliler, seride 2-0 önde bulunuyor. Beş maç üzerinden oynanacak final serisinde 3 maçı kazanan takım, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayacak.
Fenerbahçe, karşılaşmayı kazanması durumunda 5 sezon sonra şampiyonluğa ulaşacak. Eczacıbaşı ise kazanarak ümitlerini sürdürmeyi hedefliyor.
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