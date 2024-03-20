Eczacıbaşı Dynavit - İmoco Volley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında kendi evinde Imoco Volley ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.

AA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 11:07
Eczacıbaşı Dynavit - İmoco Volley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İtalyan ekibi Imoco Volley'i konuk edecek.

ECZACIBAŞI - İMOCO VOLLEY MAÇI SAAT KAÇTA?

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

ECZACIBAŞI - İMOCO VOLLEY MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele Tivibu Spor kanalından naklen yayımlanacak. 

Mücadeleyi Portekiz'den Ricardo Ferreira ve İspanya'dan Maria de las Olas Rodriguez Machin hakem ikilisi yönetecek.

İtalya'da oynanan ilk karşılaşmayı 3-2 kaybeden Eczacıbaşı Dynavit, rövanş maçından 3-0 veya 3-1 galip ayrılması halinde finale yükselecek. Turuncu-beyazlıların, 3-2 kazanması durumunda ise turu geçen taraf altın setle belli olacak.


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