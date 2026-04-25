Eczacıbaşı Dynavit'te Simge Aköz ile yeni sözleşme!

25.04.2026 23:13:00
Voleybol Sultanlar Ligi ekibi Eczacıbaşı Dynavit, 35 yaşındaki milli oyuncu Simge Aköz ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nda kaptan Simge Aköz ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, uzun yıllardan bu yana turuncu-beyazlı ekipte forma giyen 35 yaşındaki milli liberonun sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

8 KUPA SEVİNCİ YAŞADI

Simge Aköz, 2016 yılından bu yana formasını giydiği Eczacıbaşı Dynavit ile toplamda 8 kupa kazandı.

Milli voleybolcunun turuncu-beyazlı kulüpte kazandığı şampiyonluklar şu şekilde:

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu: 2 (2016, 2023)

CEV Kupası Şampiyonluğu: 2 (2018, 2022)

Şampiyonlar Kupası (Süper Kupa): 3 (2018, 2019, 2020)

Kupa Voley (Türkiye Kupası): 1 (2019)

İlgili Haberler

Merih Demiral üst üste ikinci kez zafere ulaştı: Asya Şampiyonlar Ligi'nde kupa Al Ahli'nin!
Merih Demiral üst üste ikinci kez zafere ulaştı: Asya Şampiyonlar Ligi'nde kupa Al Ahli'nin! Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli, AFC Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaştığı Machida Zelvia'yı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
10 kişi kalan PSG'den rahat galibiyet!
10 kişi kalan PSG'den rahat galibiyet! Paris Saint-Germain, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Angers'yi 3-0 mağlup etti.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1 finalinde Türk derbisi!
Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1 finalinde Türk derbisi! Galatasaray Fuzul ile Fenerbahçe İstanbul Jet, Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1 finalinde karşı karşıya gelecek.