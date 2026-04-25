Eczacıbaşı Dynavit'te Simge Aköz ile yeni sözleşme!

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nda kaptan Simge Aköz ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, uzun yıllardan bu yana turuncu-beyazlı ekipte forma giyen 35 yaşındaki milli liberonun sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
8 KUPA SEVİNCİ YAŞADI
Simge Aköz, 2016 yılından bu yana formasını giydiği Eczacıbaşı Dynavit ile toplamda 8 kupa kazandı.
Milli voleybolcunun turuncu-beyazlı kulüpte kazandığı şampiyonluklar şu şekilde:
FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu: 2 (2016, 2023)
CEV Kupası Şampiyonluğu: 2 (2018, 2022)
Şampiyonlar Kupası (Süper Kupa): 3 (2018, 2019, 2020)
Kupa Voley (Türkiye Kupası): 1 (2019)