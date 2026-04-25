Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1 finalinde Türk derbisi!

Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1'de Galatasaray Fuzul ile Fenerbahçe İstanbul Jet, finale yükseldi.
Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu tarafından İtalya'da düzenlenen organizasyonda A Grubu'nu lider tamamlayan sarı-kırmızılı takım ile B Grubu'nu zirvede bitiren sarı-lacivertli ekip, yarı final maçlarına çıktı.
FİNAL PAZAR GÜNÜ
Galatasaray, İspanya temsilcisi Bidaideak Bilbao'yu 76-61 yenerek adını finale yazdırdı.
Fenerbahçe ise İtalya'nın Dinamo Lab Banco Di Sardegna takımını 72-64 mağlup ederek final bileti aldı.
İki takım, Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1'in finalinde pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabaka, TSİ 13.15'te başlayacak.