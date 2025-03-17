Eczacıbaşı'nda Ferhat Akbaş ile yollar ayrıldı!
Eczacıbaşı, Ferhat Akbaş'ın Japonya Milli Takımı'ndaki görevi sebebiyle sözleşmelerini karşılıklı olarak anlaşarak sona erdirilmesine karar verdiklerini açıkladı.
Eczacıbaşı'nda 2021/22 sezonundan bu yana başantrenörlük görevi yapan Ferhat Akbaş ile yollar ayrıldı.
Sezon sonuna kadar takımın başına altyapı teknik koordinatörü Hüseyin Doğanyüz geçecek.
ECZACIBAŞI İLE 2 KUPA
Eczacıbaşı ile 2021/22 CEV Kupası şampiyonluğu ve 2023 Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu yaşamıştı.
??? Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız: pic.twitter.com/f2QRJyDMa5— Eczacıbaşı Spor Kulübü (@EczacibasiSK) March 17, 2025
Etiketler: #Ferhat Akbaş #Eczacıbaşı Spor Kulübü #japonya
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