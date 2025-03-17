Eczacıbaşı'nda Ferhat Akbaş ile yollar ayrıldı!

Eczacıbaşı, Ferhat Akbaş'ın Japonya Milli Takımı'ndaki görevi sebebiyle sözleşmelerini karşılıklı olarak anlaşarak sona erdirilmesine karar verdiklerini açıkladı.

Eczacıbaşı'nda Ferhat Akbaş ile yollar ayrıldı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.03.2025 - 14:56

Eczacıbaşı'nda 2021/22 sezonundan bu yana başantrenörlük görevi yapan Ferhat Akbaş ile yollar ayrıldı.

Sezon sonuna kadar takımın başına altyapı teknik koordinatörü Hüseyin Doğanyüz geçecek.

ECZACIBAŞI İLE 2 KUPA

Eczacıbaşı ile 2021/22 CEV Kupası şampiyonluğu ve 2023 Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu yaşamıştı.

 


Etiketler: #Ferhat Akbaş #Eczacıbaşı Spor Kulübü #japonya

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