Eda Erdem: 'Son bir adım kaldı'
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Zehra Güneş ve Eda Erdem, FIVB Millet Ligi'nde ABD ile oynanan yarı final mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın iki yıldızı Zehra Güneş ve kaptan Eda Erdem, FIVB Millet Ligi yarı finalinde ABD zaferi sonrası açıklamalarda bulundu.
"BİZ YENİ BİR HİKAYE YAZMAYA GELDİK"
Zehra Güneş maç sonu açıklamasında geç saate rağmen Türk halkına destekleri için teşekkür ederek finalde de destek beklediği söyleyerek, "Biliyorum ki Türkiye'de çok geç saat, bir sürü mesaj aldım. TV başında bizi desteklediklerini biliyorum. Uyumayıp bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. Finalde de desteklerini bekliyoruz. Biz yeni bir hikaye yazmaya geldik buraya. Umarım altınla ülkemize dönebiliriz" diye konuştu.
"SON BİR ADIM KALDI"
Kaptan Eda Erdem ise dördüncü sette şanslı tarafın kendileri olduğunu belirterek final sevincini yaşadığı maç sonu açıklamasında "Çok gururlu ve mutluyuz. ABD çok iyi bir takım. Şanslı taraf bizdik 4. sette. 2018'den sonra ilk kez finaldeyiz. İnşallah finalde de kazanırız, son bir adım kaldı" ifadelerini kullandı.
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