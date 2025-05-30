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Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti! 'Sizleri her zaman kalbimde taşıyacağım'

Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti! 'Sizleri her zaman kalbimde taşıyacağım'

30.05.2025 18:22:00
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Cumhuriyet Spor
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Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti! 'Sizleri her zaman kalbimde taşıyacağım'

Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli takıma veda etti.

Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Dzeko'nun mesajı şu şekilde:

"Veda etme vakti geldi. Yolları ayırmak hiçbir zaman kolay değildir; hele ki Fenerbahçe gibi bir kulüp sizi derinden etkilemişse…

Geçtiğimiz iki yıl boyunca bana aile sıcaklığını hissettiren herkese sonsuz teşekkürler: takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, kulüp personeline ve perde arkasında büyük bir özveriyle çalışan tüm emekçilere…

Ve en özel teşekkür, bizi her koşulda tutkuyla destekleyen sizlere: Fenerbahçe'nin gerçek kalbi sizlersiniz. Sizleri her zaman kalbimde taşıyacağım.

Her gün, antrenmanlarda ve sahada elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım.

Belki hayalini kurduğumuz kupalara ulaşamadık ama Fenerbahçe gibi köklü ve onurlu bir kulübün formasını giymek benim için tarifsiz bir gururdu.

Yaşa Fenerbahçe!"

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe Kulübü ise yaptığı paylaşımda şu sözlerle Edin Dzeko'ya veda etti;

"Bazı oyuncular goller atar, bazıları kaptanlık bandını takar. Edin Dzeko ikisini birden yaptı ve çok azının yapabileceği bir liderlik yaptı.

Teşekkürler Edin, her zaman kalbimizde olacaksın."

PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla iki sezonda 99 resmi maça çıkan Edin Dzeko, bu maçlarda 46 gol 18 asistlik performans gösterdi.

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