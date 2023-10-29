Edin Dzeko yıldızlaştı: Fenerbahçe seriyi 19 maça çıkardı! Pendikspor 0-5 Fenerbahçe

Yayınlanma: 29.10.2023 - 18:07

Güncelleme: 29.10.2023 - 21:04

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Ivo Vieira'nın ekibi Pendikspor ile İsmail Kartal'ın yönetimindeki Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 5-0 kazanırken golleri; 30. dakikada Erdem Canpolat kendi kalesine, 42. dakikada İrfan Can Kahveci 65, 77 ve 87. dakikalarda ise Edin Dzeko kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 30'a yükselten Fenerbahçe liderliğini sürdürürken, Pendikspor 7 puanda kaldı.

Ligin 11. haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u ağırlarken, Pendikspor deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak.

DZEKO PERFORMANSIYLA PARLIYOR

Edin Dzeko, maçta yaptığı hat-trickle bu sezon 10. lig maçında 10 gol ve 4 asiste ulaştı.

Fenerbahçe, aynı zamanda Süper Lig tarihinde sezona 10'da 10'la galibiyetle başlayan ilk takım oldu ve kendine ait rekoru geliştirmeye devam etti.

Karşılaşmadan dakikalar | Pendikspor 0-5 Fenerbahçe

87' GOL | Ferdi'nin pasında ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Dzeko düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı ve farkı 5'e çıkardı.

84' Pendikspor'da da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Erdem Özgenç giren oyuncu Serkan Asan.

84' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Samet Akaydın giren oyuncu Miguel Crespo.

79' Fenerbahçe'de iki oyuncu değişikliği çıkan oyuncular İrfan Can ve Osayi giren oyuncular Kent ve Mert Müldür.

77' GOL | Sol kanatta Ferdi'nin pasında topla buluşan Dzeko düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

74' Pendikspor'da oyuncu değişiklikleri çıkan oyuncular Gökcan Kaya ve İbrahim Akdağ giren oyuncular Leandro Kappel ve Arnaud Lusamba.

73' İsmail Yüksek yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

65' GOL | Savunma arkasına sarkan Szymanski topu sürdü ve boş pozisyondaki Dzeko'ya pasını aktardı Dzeko ise topu boş ağlara gönderdi.

58' Pendikspor gole çok yaklaştı. Görkem'in pasında savunma arkasına sarkan Diaby karşı karşıya pozisyonda topu auta yolladı.

52' Pendikspor sol kanattan çok etkili geldi Gökcan'ın içeriye çevirdiği topta Livakovic son anda topa dokunmayı başardı.

46' Pendikspor'da da oyuncu değişiklikleri giren oyuncular Görkem Bitin ve Abdoulay Diaby çıkan oyuncular Endri Çekici ve Halil Akbunar.

46' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Becao giren oyuncu Oosterwolde.

42' GOL | Kullanılan köşe vuruşunda Szymanski'nin ceza sahası dışına gönderdiği topta İrfan Can gelişine topa vurdu ve savunmaya çarpan top ağlara gitti.

41' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Osayi'nin sağ kanattan çevirdiği topta kaleci Erdem topa dokundu ve Tadic'in önüne sekti Tadic topa istediği gibi vuramadı.

30' GOL | Sağ kanattan bindiren Osayi topla buluştu ve içeri çevirdi ancak kaleci Erdem Canpolat topu kontrol edemedi ve kendi kalesine topu yollamış oldu.

23' Osayi ve İbrahim Akdağ yaşadıkları gerginliğin ardından sarı kart gördü.

22' Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanattan Dzeko'nun çevirdiği topa Tadic tekte vurdu ancak kaleci Erdem Canpolat topu çıkardı.

21' Pendikspor Erencan Yardımcı ile golü buldu ancak yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Ofsayt.

17' Fenerbahçe etkili geldi. Ferdi'nin ceza sahası dışına çevirdiği topla gelişine vuran Szymanki'nin şutu az farkla auta çıktı.

9' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Fred giren oyuncu Zajc.

8' Fenerbahçe'de, Fred kendisini yere bıraktı sağlık ekipleri sahaya girdi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.