Edin Dzeko'dan emeklilik açıklaması!

Yayınlanma: 27.05.2024 - 13:04

Güncelleme: 27.05.2024 - 13:04

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonun son haftasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup ederek Süper Lig'i 2. sırada tamamladı. Sarı-lacivertlilerde sezonun en iyilerinden olan Edin Dzeko karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"EMEKLİLİĞİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Bonucci'nin futbolu bırakma kararı alması ve kendisinin böyle bir düşüncesinin olup olmadığının sorulması üzerine Dzeko, "Şu anda emekliliği düşünmüyorum. Leonardo Bonucci harika bir futbolcu. Onun bu büyük camiada futbola veda etmesinden taraftarlar da gurur duyuyordu. Böyle büyük bir oyuncunun burada bitirmesi önemli bir şey" ifadelerini kullandı.

"BU İNANILMAZ BİR DURUM"

Edin Dzeko kaçan şampiyonluk için ise ,"Şampiyon olamadığımız için büyük bir üzüntü duyuyoruz. 99 puan elde ettik ama şampiyon olamadık! Bu inanılmaz bir durum, hayatta bir kere başınıza gelebilir. Zamanı geri alamıyoruz... Taraftarlarımız bizi destekledi maç sonu, bu aslında çok fazla anlam ifade ediyor. Bizlere saygı duyduklarını gördük. Kupayı alamadık ama sezon boyunca gösterdiğimiz performans nedeniyle bizi takdir ettiler. Bizler de her şeyi yaptık. Elde ettiğimiz 99 puana rağmen şampiyon olamadık, bu üzüntü verici. Kupayı kaldıramama hayal kırıklığı yarattı" dedi.