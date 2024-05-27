Edin Dzeko'dan Fenerbahçe paylaşımı: 'Gelecek sezon daha güçlü bir şekilde...'
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Boşnak futbolcusu Edin Dzeko, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli taraftarlara seslendi.
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Edin Dzeko, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.
"GELECEK SEZON DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE..."
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taraftarlara seslenen Boşnak golcü, "Sezonun ilk gününden son güne kadar her şeyimizi verdik, yeterli olmadı. Birçok nedenden dolayı yeterli değildi. Dün (İstanbulspor maçı) Fenerbahçe ve taraftarları neden asla vazgeçmeyeceğimizi ve neden Türkiye'nin en büyük kulübü olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Sezon boyunca ve dün bize çok fazla sevgi gösterdiniz. Sezon boyunca çabalarımızı takdir ettiğinizi biliyoruz. Desteğiniz ve sabrınız için teşekkürler. Bilin ki sizler Fenerbahçe'nin gerçek güçlerisiniz. Her zaman başı dik olan Fenerbahçe, gelecek sezon daha güçlü bir şekilde geri dönecektir" dedi.
46 MAÇTA 35 GOLE KATKI
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 46 maça çıkan 38 yaşındaki Edin Dzeko, 25 gol attı ve 10 asist yaptı.
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